Die Protagonistin im Stück „Ich will die Menschen ausroden von der Erde“, das am Samstag im Mannheimer Theaterhaus G7 seine deutschsprachige Erstaufführung erlebte, heißt María Velasco, wie die spanische Autorin selbst, und hat mit viel zu kämpfen: täglicher Sexismus, Geschlechterungerechtigkeit, patriarchale Strukturen. Unter der wütenden Oberfläche des Aktivismus wird eine Geschichte vom Erwachsenwerden erzählt, die in stimmungsvollen Momenten und auf metaphorischer Ebene am meisten berührt.

Es beginnt und es endet mit einem Baum. Das Mädchen zieht sich von einem Familiengrillfest zurück und liest. Mit