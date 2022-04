Auch Patrick Nadler spendete zunächst Geld für ukrainische Flüchtlinge – doch dann hatte der Ludwigshafener eine andere Idee. Er startete die ehrenamtliche Initiative „Deutsch für Geflüchtete“, die bundesweit bereits über 300 Ukrainern hilft.

Wenn man mit Patrick Nadler spricht, dann wirkt der 24-jährige Ludwigshafener vor allem eines: absolut engagiert. Beeindruckend ist sein Engagement zudem, denn in den vergangenen Wochen hat er nicht weniger als die bundesweite Vernetzung von ehrenamtlichen Deutschlehrern und die Bereitstellung von Arbeitsunterlagen auf einer Online-Plattform auf die Beine gestellt. Das Ziel: Flüchtlingen aus der Ukraine möglichst schnell die Chance geben, Deutsch lernen zu können.

„Schon vor dem Krieg in der Ukraine hatten wir einen eklatanten Mangel an Deutschlehrern, es wird bis mindestens bis August oder September dauern, bis Flüchtlinge überhaupt einen Platz in den gängigen 200 Unterrichtsstunden umfassenden Deutschkursen ergattern können“, sagt Nadler. Um also möglichst schnell und niederschwellig Abhilfe zu schaffen, bringt der Ludwigshafener jetzt mit einem Team freiwilliger Helfer in zahlreichen Städten und Regionen ehrenamtliche Deutschlehrer und Geflüchtete zusammen.

Texte, Bilder, Audiodateien

Das dahinterstehende Konzept ist so einfach wie bestechend: Zu zehn Themenbereichen, etwa das Alphabet, sich auf Deutsch begrüßen, nützliche Wörter fürs Einkaufen oder Formulare ausfüllen, bietet die Initiative „Deutsch für Geflüchtete“ Lernmaterial an. „Das sind Texte, Bilder oder Audiodateien“, erzählt Nadler. Kontakt aufnehmen können an den Sprachkursen Interessierte über die Vermittlungsplattform tutorspace.de/deutsch-fuer-gefluechtete.

„Gibt es in der Stadt, in der sich ein Schüler befindet schon einen ehrenamtlichen Deutschlehrer, dann ist der Unterricht direkt vor Ort möglich. Durchgeführt werden können die Lerneinheiten aber auch online, also per Videokonferenz oder Whatsapp-Videocall“, erklärt Nadler.

Patrick Nadler Foto: Privat/Frei

Innerhalb kürzester Zeit haben sich aus ganz Deutschland bereits über 1000 ehrenamtliche Helfer gemeldet, sagt der 24-Jährige, der mit seinem Team auch dafür Sorge trägt, dass sich keine Menschenhändler unter die Ehrenamtler mischen. Genutzt werde bei der Registrierung von Deutschlehrern so etwa die Telefonnummerverifizierung, das Postident-Verfahren mit einem kurzen Videoanruf, und auch ein Gesichtsabgleich gehöre zum Standardprozedere. „Als ehrenamtlicher Deutschlehrer bei uns melden, kann sich wirklich jeder, der Interesse am Unterrichten hat“, betont Nadler. „Wir haben zwar auch etliche ausgebildete Lehrer oder auch Lehramtsstudenten dabei, eine pädagogische Ausbildung ist aber kein Muss.“

Seit Ende März ist die von Nadler ins Leben gerufene Vermittlungsplattform erst aktiv, geholfen hat die Initiative „Deutsch für Geflüchtete“ aber schon über 300 Ukrainern, wie der Ludwigshafener im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt.

Im Bereich Nachhilfeangebote ist er ein absoluter Profi, denn zum einen ist Nadler Vorsitzender des Bundesverbands Nachhilfe- und Nachmittagsschulen, und zum anderen ist der 24-jährige Geschäftsführer des Unternehmens Tutorspace. Über 11.000 Lehrkräfte können über die Plattform vermittelt werden, zudem gibt es eine eigene Online-Nachhilfeschule. Und als sei dies noch nicht genug, betreibt Nadler gemeinsam mit seiner Partnerin auch noch einen Social-Media-Kanal, auf dem speziell für Menschen mit Migrationshintergrund Inhalte zum Deutschlernen zur Verfügung gestellt werden.

Lernstoff für einen Monat

Besonders stolz ist der Ludwigshafener darauf, dass sich die jetzt neu ins Leben gerufene Initiative „Deutsch für Geflüchtete“ bereits so gut entwickelt hat. „Aus so mancher Deutschstunde hat sich bereits umfassenderes Hilfsangebot entwickelt, sodass der Deutschlehrer den Flüchtling auch zu Behördengängen begleitet“, erzählt Nadler. Rund 70 Prozent der Kurse finden nach seiner Schätzung aktuell online statt, die anderen 30 Prozent liefen als direkte Treffen vor Ort.

Ungefähr einen Monat werde es vermutlich dauern, bis die ukrainischen Flüchtlinge die ihnen zur Verfügung gestellten Lernunterlagen durchgearbeitet haben. Nadler: „Welchen zeitlichen Umfang der Deutschunterricht letztlich hat, wird aber natürlich jeweils individuell mit dem Lehrer abgesprochen.“ Einen weiteren Grund für den schnellen Erfolg seiner Deutschkurs-Initiative sieht Nadler übrigens in der technischen Ausstattung der ukrainischen Flüchtlinge. „Im Vergleich zu früheren Flüchtlingswellen haben wir es jetzt mit Menschen zu tun, die digital sehr gut ausgestattet sind und vielfach ein Tablet, aber mindestens ein Smartphone besitzen.“

Im Netz

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite tutorspace.de/deutsch-fuer-gefluechtete.