Deutsch lernen und gleichzeitig die Kinder in guten Händen wissen – das steckt hinter dem Konzept der Mama-Kurse, die Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) und das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier anbieten. Der nächste startet am 16. September.

Das Format der Mama-Kurse ist laut Stadt speziell auf Frauen mit Kindern ausgerichtet. Während die Mütter Deutsch lernen, werden ihre Kinder betreut. Der neue Kurs im Dichterquartier soll es zugewanderten Frauen, die im oder nahe des Quartiers wohnen, ermöglichen, die deutsche Sprache in einem entspannten Umfeld ohne zeitlichen Leistungsdruck zu erlernen. Die Inhalte werden je nach Kenntnisstand der Teilnehmerinnen angepasst.

Der nächste Kurs ist von Montag, 16. September, bis Mittwoch, 18. Dezember, im Gemeindezentrum Heilig Geist, Georg-Herwegh-Straße 43, in Süd. Der Unterricht findet jeweils montags und mittwochs von 8.30 bis 11.45 Uhr statt. Als Erstes werden sich die Teilnehmerinnen mit Themen befassen, die für sie von besonderem Interesse sind, wie Einkaufen, Einrichtungen in ihrer Umgebung, medizinische Versorgung, Umgang mit Gesprächspartnern in der Kita, in der Schule und in Behörden. Die Dozentin vermittelt laut Stadt außerdem Werte des Zusammenlebens in Deutschland.

Zum Kurs dürfen sich Frauen anmelden, die keinen Anspruch auf Deutschkurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben. Die für den Unterricht benötigten Bücher werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Interessierte Frauen können sich über die Sprachberatung der VHS anmelden, bei Olga Kormilicina per E-Mail an olga.kormilicina@ludwigshafen.de. Bei Fragen zum Kurs und einer Reservierung steht das Team des Quartiersbüros unter Telefon 0621 504-4276 zur Verfügung.