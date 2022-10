Als einzige rheinland-pfälzische Einrichtung überhaupt ist die Kita Regenbogen in der Pfingstweide im Rennen um den Deutschen Kita-Preis 2023. Noch kann es das Team selbst kaum glauben – doch der Ehrgeiz ist geweckt, jetzt auch ins Finale zu kommen.

„Gell, wir sind die beste Kita!“ Es sind Sätze voller Stolz, die derzeit viele Kinder formulieren, die die protestantische Kita Regenbogen in der Pfingstweide besuchen. Doch auch Leiterin Manuela Pascarella ist anzumerken, wie sehr sie und ihr Team sich über den bisherigen Erfolg im Wettbewerb um den Deutschen Kita-Preis freuen.

„Ehrlich gesagt könnte ich im Moment einen ehrenamtlichen Pressesprecher gut gebrauchen“, sagt Pascarella und lacht. Medienvertreter, Bundestagsabgeordnete, aber auch Fachverbände geben sich derzeit nämlich die Klinke in die Hand und wollen vor allem eines wissen: „Wie habt ihr das geschafft? Was ist euer Erfolgsgeheimnis?“ Die Zeit, solche Fragen zu beantworten, nimmt sich die 52-Jährige. Denn natürlich ist das gesamte Kita-Team stolz wie Bolle, als einzig rheinland-pfälzische Einrichtung noch im Rennen zu sein. Der vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ausgeschriebene Wettbewerb läuft allerdings noch – und unter den besten 25 von rund 750 Bewerbern um den Deutschen Kita-Preis zu sein, bedeutet auch: Es müssen weitere Unterlagen eingereicht werden. Diese sind entscheidend, ob es „der Regenbogen“ am Ende unter die besten zehn schafft.

Manuela Pascarella Foto: ble

Zwei Monate lang standen in Vorbereitung auf die Bewerbung im Aufenthaltsraum der Erzieherinnen Flipcharts, also Staffeleien, auf denen große Stücke Papier befestigt sind. „Der Plan dabei lautete: Jeder, der den Raum betritt, muss eine Idee oder ein paar Stichpunkte darauf festhalten“, erzählt Pascarella.

Mit Kinderbriefen punkten

Zur Erklärung: Wer sich für den Deutschen Kita-Preis bewirbt, muss sein pädagogisches Arbeitskonzept darlegen – und zwar anhand bestimmter Leitkategorien. Neben der Partizipation (Beteiligung der Kinder an Entscheidungsprozessen) sind dies die Kategorien Erziehungspartnerschaft (Zusammenarbeit von Erziehern und Eltern), Sozialraumvernetzung (Zusammenarbeit mit anderen Akteuren und Bewohnern des Stadtteils) sowie Kindorientierung (Unterstützung von Kindern bei der Entfaltung ihrer Potenziale). „Auf höchstens 10.000 Zeichen inklusive Leerzeichen mussten wir das am Ende herunterbrechen“, benennt Manuela Pascarella eine der größten Herausforderungen dabei.

„Im zweiten Schritt galt es dann, bis zum 10. Oktober anhand der vier Leitkategorien konkrete Beispiele unserer Arbeit zu nennen“, erzählt Pascarella. Sie hofft, dass die Kita Regenbogen insbesondere mit ihren Kinderbriefen punkten kann. Seit zwei Jahren stellen die Erzieherinnen nämlich Elternbriefe, die verfasst werden, auch in einer Variante für Kinder zur Verfügung. „Wir nutzen dafür Bilder und Symbole, damit auch jene Kinder, die die deutsche Sprache noch nicht beherrschen, verstehen, dass bald ein Ausflug oder eine Weihnachtsfeier ansteht.“

Gruppenraum der Kita Regenbogen. Foto: ble

Beim Thema Partizipation setzt das Kita-Team zudem darauf, dass die Vorschulkinder ihr letztes Kindergartenjahr sozusagen selbst gestalten. Täglich gebe es zum Beispiel einen gemeinsamen Treff, bei dem Kinder und Erzieher über Ideen, Projekte und Ausflüge diskutieren. „Früher gab es ja eine Art festes Vorschulprogramm, das klassischerweise einen Besuch von Feuerwehr, Polizei und dem Luisenpark vorsah“, sagt Frank Wolf, der die theologische Gesamtleitung im Ludwigshafener Verbund der protestantischen Kitas innehat. An dieser Stelle habe es aber einen klaren Paradigmenwechsel hin zur Mitbestimmung der Kinder gegeben. „Wünsche, wie gemeinsam Urlaub in der Türkei, können wir natürlich nicht erfüllen“, sagt Wolf. Oft gelänge es aber, andere Wege zu finden, wie Kinder zum Beispiel auch die türkische Kultur erleben können. „Und dann geht es eben statt in die Türkei in die Moschee“, sagt Wolf ganz pragmatisch.

Preisverleihung im Mai 2023

Sollte die Kita Regenbogen auch in der zweiten Wettbewerbsrunde mit ihrem verschriftlichten Konzept überzeugen, die Jury sie also unter den besten zehn Kitas in ganz Deutschland sehen, dann wird im dritten Schritt eine Kommission auch nach Ludwigshafen kommen und in der Pfingstweide eine zweitägige Vor-Ort-Begutachtung durchführen. „Dann müssen wir beweisen, dass das, was wir geschrieben haben, in der Realität auch tatsächlich so stimmt“, sagt Pascarella, der in dieser Hinsicht aber in keiner Weise bange ist.

Das gesamte Kita-Team, bestehend aus neun pädagogischen Fachkräften, drei Azubis und einer Hauswirtschaftskraft, habe schon während der Corona-Pandemie daran gearbeitet, das Evangelische Gütesiegel Beta zu erhalten. „Das war ein zweijähriger Prozess in dem wir ein vollständiges Qualitätsmanagementsystem erarbeitet und dafür vom Gutachter-Team viel Lob bekommen haben. Für jeden Vorgang, der in der Kita stattfindet, ist jetzt ein Standard definiert und in einem Handbuch festgehalten.“

Belohnt wurde dieses Engagement mit der erfolgreichen Zertifizierung der Kita Regenbogen im Juli 2021. „Und jetzt hätten wir natürlich nichts dagegen, im kommenden Jahr auch den Deutschen Kita-Preis zu gewinnen“, sagt Pascarella mit einem Lächeln. Dass diese Möglichkeit überhaupt in greifbare Nähe gerückt ist, sei dem gesamten Kita-Team, das sich immer gegenseitig unterstütze, sowie auch der immensen Unterstützung des Trägers zu verdanken.

Ob „der Regenbogen“ tatsächlich zu den Finalisten gehört, entscheidet sich im Dezember, der Preis „Kita des Jahres“ wird im Mai 2023 vergeben.