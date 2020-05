Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt die Forderung der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano, den 8. Mai als bundesweiten Feiertag zum Gedenken und zum Feiern zu etablieren: „Dieser Tag soll ein Tag gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung jeglicher Form werden, das hat der DGB Bundeskongress bereits 2018 beschlossen“, teilte Rüdiger Stein, Geschäftsführer der DGB-Region Vorder- und Südpfalz, am Donnerstagmorgen mit. „Besonders in der heutigen Zeit, in der Rassismus alltagstauglich wird, Holocaustleugner verstärkt in die Öffentlichkeit treten und gleichzeitig die Zahl der Zeitzeugen immer kleiner wird, müssen wir aktiv erinnern. Ein bundesweiter Feiertag wäre das positive Zeichen für Erinnerungskultur“, forderte Stein weiter.

Am 8. Mai 1945, vor 75 Jahren, kapitulierte die deutsche Wehrmacht: Es war das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung Deutschlands vom Schreckensregime der Nationalsozialisten. Gerade der 8. Mai sei ein besonderer Tag in der deutschen und europäischen Geschichte, als Millionen Menschen aus Konzentrations- und Arbeitslagern befreit wurden, erinnerte Stein.

Geplante Menschenkette abgesagt

Gewerkschafter setzen sich nach weiteren Angaben des DGB-Geschäftsführers für Demokratie ein und streiten tagtäglich für gesellschaftlichen Antifaschismus. Auch während der NS-Zeit seien sie als Widerstandskämpfer verfolgt worden. Deshalb engagierten sie sich in Bündnissen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Der DGB ist Mitglied im Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus Ludwigshafen, das für den Tag der Befreiung eine Menschenkette durch die Stadt als symbolisches Zeichen für Frieden geplant hatte. Die Veranstaltung musste jedoch wegen der aktuellen Corona-Pandemie verschoben werden.