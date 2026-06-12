Echte Fußball-Atmosphäre wie im Stadion beim deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao am Sonntag um 19 Uhr in Houston (Texas) wird es zeitgleich im Biergarten des Blieskönigs an der Blies in West geben.

Pächter Marc-André Unger hält vor einer überdimensionalen TV-Leinwand und einem großen Fernsehgerät rund 150 Sitzplätze an Tischen sowie eine kleine Menge Stehplätze für die Fußballfans bereit, die sich während der WM-Übertragung aus den USA mit Speis und Trank aus seinem Selbstbedienungsausschank versorgen können. „Wir rechnen aufgrund der Wettervorhersage mit einer angenehmen Witterung – wären aber mit unserer festen und zum Teil transportablen Überdachung auch für Regenfälle gewappnet“, ist der Gastronom optimistisch, dass auch der Wettergott Petrus mitspielen wird.

Der Eintritt zu dem Public Viewing-Spiel ist kostenlos – ebenso die Parkplätze unmittelbar vor dem Bliesbad-Eingang. Die beiden folgenden Vorrunden-Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind an der Blies wegen des späten Übertragungsbeginns um 22 Uhr nicht zu sehen. Mit einem erfolgreichen Abschneiden der deutschen Elf in der Vorrunde könnte das Public-Viewing an der Blies aber wieder weitergehen. „Wenn die deutsche Mannschaft in dem Turnier weiterkommt und dann andere, für uns bessere Anstoßzeiten bekommt, sind wir wieder dabei“, erklärt Unger.

Hier kann man die WM in Ludwigshafen zudem verfolgen.