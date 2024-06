Bei den deutschen Meisterschaften im Ringen am vergangenen Wochenende im bayrischen Elsenfeld waren Ringer des VfK Schifferstadt am Start. Einer freute sich am Ende über die Silbermedaille.

Für den VfK Schifferstadt startete im freien Stil in der Klasse bis 79 Kilogramm Christian Hermann. 2023 noch Fünftplatzierter, kämpfte er sich bis ins Viertelfinale. Hier unterlag er dem späteren Deutschen Meister Lucas Kahnt (RV Thalheim). In der Hoffnungsrunde verlor er in den letzten Sekunden denkbar knapp gegen den späteren Fünften.

Bei den Griechisch-römisch-Athleten schickte der VfK Schifferstadt drei Sportler ins Rennen. Neben Routinier Marvin Scherer (60 kg) kämpften Neuzugang Edgar Richter (60 kg) und Marc Fischer (72 kg). Der 17-jährige Richter war erstmals bei den Aktiven am Start. Ebenso wie Marc Fischer, der erst kürzlich in die 72 kg Kategorie gewechselt ist, schied er im Achtelfinale aus.

Unfaires Finale?

Nach dem harten Prozess der Gewichtsreduktion kämpfte sich Marvin Scherer technisch überlegen ins Halbfinale. Dort traf er auf den letztjährigen Bronzemedaillengewinner Robin Nuding vom KSV Aalen. Scherer beherrschte den Kampf, gewann souverän nach zwei Überwürfen mit 7:0 und zog ins Finale ein. Im Finale wartete kein geringerer als der Titelverteidiger und Bronzemedaillengewinner der U23 Europameisterschaften Georgios Scarpello vom ASV Schorndorf. Er hatte sich in den Vorkämpfen vorzeitig durch technische Überlegenheit durchgesetzt. Mit Marvin Scherer lief das jedoch etwas anders. In einem selbst für Ringerverhältnisse hart geführten Kampf versuchte Scarpello alle Angriffshandlungen von Scherer zu unterbinden, wenn auch nicht immer mit fairen Mitteln. Beim Stand von 3:6 marschierte Scherer unbeirrt weiter, konnte aber nicht mehr die erhoffte Wendung einleiten. Am Ende war der Schifferstadter verdient Deutscher Vizemeister.

„All die Jahre war es mein Wunsch, das Finale zu erreichen und mit Vollgas um den Titel zu kämpfen. Das ist mir endlich gelungen. Momentan schmerzt die Niederlage, aber ich habe Silber gewonnen, auch dank meiner ganzen Anhänger, meiner Trainingspartner, meiner Partnerin und meinem Vater“, erklärte Marvin Scherer. „Es ist ohnehin schwer gegen einen Kaderathleten dieses Formats zu gewinnen. Wenn aber die Fairness ausbleibt und dies nicht geahndet wird, macht mich das sauer“, kritisierte Vater und Trainer Markus Scherer das Kampfgericht. „Wir sind trotzdem stolz, genießen den Augenblick und gehen dann zurück an die Arbeit.“