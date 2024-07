Beim Doppelwettbewerb um die Deutsche Meisterschaft und im Bundesligaendkampf in Fürth (Odenwald) trat RKS Phoenix Mutterstadt verletzungs- und berufsbedingt nicht mit dem stärksten Kader an. Dennoch gab es einige Erfolge.

Halbschwergewichtler Bastian Küver ( Mutterstadt) sicherte sich die Silbermedaille im Steinstoßen (9,02m). Im Schwergewicht wurde sein Teamkollege Hendrik Szabó zwei Mal Zweiter (Hammerwerfen und Steinstoßen) und Dritter im RKS-Dreikampf. Im Superschwergewicht wurde Steffen Klein mit 8,19m Sechster im Steinstoßen. Leichtgewichtlerin Anne Reuschenbach wurde jeweils Fünfte im Hammerwurf und im Dreikampf (1990 Punkte). Zudem holte sie noch zwei Mal Rang sechs im Gewichtwerfen und Steinstoßen. Katharina Schiele (Schwergewicht) gewann mit ausgezeichneten 12,48m Silber im Steinstoßen. Im Gewichtwerfen (20,76m) und im Dreikampf (2439 Punkte) wurde sie jeweils Sechte. In der Besetzung Katharina Schiele, Silke Meier und Anne Reuschenbach erreichte das Phoenix-Frauenteam Rang sechs (5734 Punkte).

Beim Bundesligaendkampf im Rasenkraftsport in Fürth (Odenwald) kam das Damenquartett (Birgit ) von RKS Phoenix Mutterstadt mit 5.877 Relativpunkten auf Rang fünf. Die in den Bundesligavorkämpfen erreichten deutlich höheren Punktzahlen (9135 am 21. Mai) waren wegen des Fehlens von Samantha Borutta, Katharina Schiele und Bettina Schardt an diesem Tage nicht möglich. Stark waren die Steinstoß- und Gewichtwurfleistungen von Kristina Telge (17,29 und 8,84m) und Anne Reuschenbach (17,07 und 8,83 m), welche zudem mit 35,59m Jahresbestleistung und damit eine für eine Leichtgewichtlerin hervorragende Weite erzielte.

Ebenso Platz fünf erreichte das Männerteam des RKS Phoenix Mutterstadt (7497 Relativpunkte). Stärkster Werfer war hier mit 2023 Relativpunkten Hendrik Szabó, der 45,98m, 16,56m und 7,60m im Hammer-, Gewichtwerfen sowie im Steinstoßen notieren ließ. Bester Steinstoßer war Dominique Zachrau (7,70m), der auf 1666 Relativpunkte kam. Stärkster Gewichtwerfer war Steffen Klein (1850) mit 17,07m. Altmeister Franz Pauly (1958) warf mit dem 12,5-kg-Gewicht 15,52m.