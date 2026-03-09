Die jungen Ringer aus der Pfalz verpassten bei den deutschen U17-Meisterschaften die Podeste, schlugen sich aber teilweise passabel.

Die Nachwuchsringer aus der Pfalz gingen am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der U 17-Jugend im griechisch-römischen Stil in Luckenwalde und im freien Stil in Aschaffenburg ohne Medaillen von der Matte. Für die neun Jugendringer (vier im klassischen mit Landestrainer Markus Scherer und fünf im freien Stil mit Landestrainer Erol Bayram ) gab es unter den insgesamt 314 Teilnehmern in den beiden Stilarten aber immerhin auch „einstellige“ Plätze in der Endabrechnung.

Am besten schnitt Philip Wegwiz (RSV Olympia Neustadt) als Vierter in der 48-Kilo-Klasse mit allerdings nur sechs Startern im Freistil ab - mit einem Sieg gegen Matteo Stadler (KFC Leipzig) und drei Niederlagen. Jeweils den neunten Platz belegten der Freistilringer Musa Günes (VfK 07 Schifferstadt) unter insgesamt 26 Bewerbern in der 65-Kilo-Klasse und im griechisch-römischen Stil Alexander Belov (RSV Olympia Neustadt), der in der 71-Kilo-Klasse des klassischen Stils 20 Mitbewerber hatte. Beide gewannen von ihren vier Kämpfen jeweils zwei: Günes gegen Maxim Smirnov (KSC Graben-Neudorf) und Maxim Anton Kremer (TSV Westendorf), Belov gegen Felix Kunianski (SV Weingarten) und Vincent Mockenhaupt (WKG Metternich/Rübenach/Boden). Auf Plätzen im Mittelfeld ihrer Gewichtsklassen landeten im freien Stil Jakob May (VfK 07 Schifferstadt), Levin Rimmer (TSG Haßloch) und Noah Krasniqi (RSC Pirmasens-Fehrbach) sowie im griechisch-römischen Stil Julian Langlitz (RSV Olympia Neustadt), Milian Fix (MS Ringen Schifferstadt) und Lorik Haxhijai (KSV 1893 Friesenheim).