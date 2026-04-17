Im Rückspiel in Berlin sind die B-Junioren des HLZ Friesenheim-Hochdorf nur krasser Außenseiter.

Eine Woche nach der 21:34 (12:14)-Niederlage im Hinspiel des Viertelfinales der Deutschen Jugendmeisterschaft gegen den Nachwuchs des amtierenden deutschen Meisters Reinickendorfer Füchse Berlin reist die männliche B-Jugend des Handball-Leistungszentrums (HLZ) Friesenheim-Hochdorf zum Rückspiel in die Hauptstadt (Sonntag, 13.30 Uhr, Lilli-Henoch-Halle im Sportforum).

„Über das Weiterkommen müssen wir nicht reden. Unser Ziel wird es sein, nach den Erfahrungen in der vergangenen Woche das, was nicht gut gelaufen und was wir taktisch nicht umgesetzt haben, in Berlin besser zu machen“, sagt Cheftrainer Malte Metz. Die Mannschaft seines Gegenübers Anian Eckhardt will in dieser Saison unbedingt den Titel in die Hauptstadt holen. „Wir haben in Berlin nichts zu verlieren. Ich erwarte von den Jungs, dass sie nochmals an ihre Grenzen gehen und zeigen, dass sie zurecht zu den besten acht Mannschaften in Deutschland zählen“, so Metz. Es gelte, die Lücken gegen den Innenblock zu finden, aber auch die Anzahl der Fehlwürfe zu minimieren. „Wir brauchen aber auch ein besseres Abwehr-Torwart-Spiel“, weiß er.

Gögeleins letztes Spiel

Im Fokus dürfte wieder Kapitän Finn Felix stehen, der schon im Hinspiel Bundestrainer Michael Schweikhardt überzeugt habe. „Wir haben Finn auf dem Schirm, aber auch Luis Frank und Felix Gleißner, die schon bei der Sichtung aufgefallen sind“, erzählt Schweikhardt. „Ob es bei Felix schon im Sommer für sein erstes großes Turnier reichen wird, wird man sehen. Er hat das Pech, zum jüngeren Jahrgang zu gehören. Aber in seinem Jahrgang gehört er zu den Besten und hat dies auch bei den bisherigen Länderspielen bewiesen“, so der Bundestrainer. Seine letzte Partie für das HLZ Friesenheim-Hochdorf wird Jonas Gögelein bestreiten, der Rückraumspieler wechselte kommende Saison ins Internat der Füchse.