Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Mannheimer Stadtteil Waldhof sind am Wochenende Ufos gesehen der besonderen Art gesichtet worden. Wobei das U in diesem Fall nicht für unbekannt stand, sondern für U-förmig. Solche Flugobjekte in Bewegung zu setzen und dabei auch noch kritisch beäugt zu werden, hat seine Tücken.

„Solange es Hufeisen gibt, werden sie auch schon geworfen“, ist sich Georg Neumann sicher. Der Vorsitzende des TV 1877 Waldhof war nicht nur Gastgeber der Deutschen Meisterschaft im