Heute schon die Stars von morgen sehen? Bereits zum 30. Mal ist der BASF TC Ludwigshafen Gastgeber der Deutschen Meisterschaften im Jugendtennis.

Vom 3. bis 8. Juni treten auf der Anlage an der Weiherstraße die Nachwuchstalente in den Altersklassen U13, U14 und U16 gegeneinander an. Wer sich in die Siegerliste einträgt, darf von einer großen Karriere träumen. Angelique Kerber, Philipp Kohlschreiber, Laura Siegemund und Andrea Petkovic sind hier ebenso vertreten wie Alexander Zverev, der ab seinem elften Lebensjahr regelmäßig in Ludwigshafen zu Gast war. Doch auch Sieger aus der jüngeren Vergangenheit haben schon auf sich aufmerksam gemacht. So siegte der Berliner Diego Dedura-Palomero im Vorjahr in der Altersklasse U16 und spielt mittlerweile als 16-Jähriger bei Turnieren der ATP-Challenger-Tour mit, schrieb hier mit seinem Erstrundensieg im Hauptfeld der Schwaben Open ein kleines Stück Tennisgeschichte.

Davon träumen auch die Teilnehmer der aktuellen Auflage, wobei die Turnierfavoriten in der Regel eine weitere Anreise hatten. „In den älteren Jahrgängen sind wir aktuell nicht so stark besetzt“, bedauerte Landestrainer Steffen Neutert, der zugleich Heimtrainer beim BASF TC ist. In der Altersklasse U16 heißen die topgesetzten Spieler Niels McDonald (Hannover) und Mariella Thamm, die für den TK Grün-Weiss Mannheim startet und damit nur über die Brücke kommen muss. Thamm ist ebenso Mitglied im Porsche-Nachwuchsteam wie Ida Wobker (Osnabrück) und Tamina Kochta (Bredney). Mit Emily Eigelsbach, Mia Keuler und Amy Waschulewsky stellt der TC Bad Neuenahr gleich drei Spielerinnen im Hauptfeld. Melia Nagel vom BASF TC muss als Nachrückerin auf einige Absagen hoffen.

Eintritt ist frei

Johann Nagel-Heyer vom TKK Sachsenwald, im Vorjahr noch Sieger der Altersklasse U13, geht in diesem Jahr als Favorit der Altersklasse U14 an den Start. Louis Reeb vom Park TC Grünstadt steht hier im Hauptfeld, Ernest Kasaj (BASF TC Ludwigshafen) steht als Nachrücker bereit. Bei den jungen Damen dieser Altersklasse steht Aurelia Löhrer (Augsburg) an der Spitze der Setzliste, die in der Altersklasse U13 von Luys Calin (Braunschweig) und Lilly Marie Greinert (MTG Mannheim) angeführt wird. Gespielt wird in der Altersklasse U16 in der üblichen Turnierform, in den jüngeren Jahrgängen werden ab Montag zunächst Gruppenspiele ausgetragen. Ein Konzept, dass sich auch aus Trainersicht bewährt hat.

Alle dürfen sich wieder auf die professionelle Organisation beim BASF TC verlassen, die sich in den vergangenen 29 Jahren bewährt hat und auch im 30. Jahr wieder ein reibungsloses Turnier garantiert. Gespielt wird von Montag bis Mittwoch täglich ab 9 Uhr, Donnerstag und Freitag ab 10 Uhr und am Finaltag am Samstag ab 11 Uhr. Der Eintritt zum gesamten Turnier ist frei.