Wegen der starken Schädigungen der Stadtbäume wurde durch die Stadt ein Baumpflanzprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 angeschoben. Vorrangig sollen ausgefallene Straßenbäume ersetzt werden, denn im gesamten Stadtgebiet fehlen davon über 1000, so die Stadtverwaltung. Insbesondere aus Klimaschutzgründen sei es wichtig, dass deutlich mehr Bäume nachgepflanzt werden als bisher. Ziel sei es, die Anzahl der gefällten Bäume rasch zu kompensieren. Die Nachpflanzungen im Jahr 2021 betrafen die Stadtteile Mitte, Süd und Nord/Hemshof. Dort seien in der vorangegangenen Pflanzperiode rund 200 Straßenbäume nachgepflanzt worden. Sie befänden sich nun in einem dreijährigen Pflegeprogramm.

Weitere 290 werden nachgepflanzt

Dieses Jahr werde der Schwerpunkt auf den Stadtteilen Mundenheim, Rheingönheim, West und Maudach gelegt. In der kommenden Pflanzzeit, die sich jeweils von November bis März erstreckt, sollen rund 290 Straßenbäume nachgepflanzt werden. Die Auswahl der Stadtgebiete erfolge nach klimatischer Priorität. Die jährlich ausgeschriebenen Pflanz- und Pflegearbeiten befänden sich auch deswegen in benachbarten Stadtteilen, damit die Kosten für die Umsetzung durch einen Synergieeffekt minimiert werden könnten. Für 2023 seien die Stadtteile Edigheim, Oppau, Oggersheim und Pfingstweide geplant, 2024 folgten die Gartenstadt, Friesenheim und Ruchheim. „Wir gehen davon aus, dass dann die Stadtteile erneut betrachtet werden und wir weitere Bäume ersetzen werden oder Neupflanzungen vornehmen können“, betont Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos).