Mit 97 Messerstichen und -schnitten soll ein 24-jähriger Ludwigshafener in der Nacht zum 8. Mai einen Bekannten umgebracht haben. Totschlag wirft ihm Staatsanwalt Stephan Hertwich in einem Prozess am Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal vor.

„Er saß in der Küche am Tisch mit dem Rücken zur Küchentür, die Arme auf den Kopf gestützt, den Kopf gesenkt. Auf dem Tisch lag ein größeres Messer.“ So beschrieb