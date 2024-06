Zahlreiche Verkehrsteilnehmer haben der Polizei am Freitagabend gegen 19.15 Uhr einen Falschfahrer mit einem roten Kleinwagen gemeldet, der auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin die B9 in Fahrtrichtung Limburgerhof ab. Auf der Gegenspur, B44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, wurde in Höhe der Hauptstraße ein beschädigter Pkw auf dem Standstreifen entdeckt. Der 28-jährige Unfallbeteiligte aus Waldsee gab an, die linke Spur der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen befahren zu haben. Kurz bevor die B9 in die B44 übergeht, sei ihm ein Falschfahrer entgegengekommen. Dieser sei sehr langsam gefahren und habe mit seiner rechten Fahrzeugseite vermutlich die Leitplanke touchiert. Nachdem der 28-Jährige den Falschfahrer wahrgenommen habe, habe dieser trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindern können. Im Anschluss wurde ein stark beschädigter roter Kleinwagen zwischen Limburgerhof und Mutterstadt gemeldet, besetzt mit einem 84-Jährigen aus Lindau am Bodensee, den die Polizei schließlich aufspürte. Der Fahrer habe einen desorientierten Eindruck hinterlassen, sein gesundheitlicher Allgemeinzustand sei bedenklich gewesen. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, der Rettungsdienst alarmiert sowie ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen den 84-Jährigen eingeleitet.