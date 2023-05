Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er hat in der deutschen und vor allem in der pfälzischen Leichtathletik Geschichte geschrieben: Erich Bremicker, bis 1997 Leiter des Beschaffungswesens der Ludwigshafener Stadtverwaltung, der am 8. April in einem Seniorenheim in Südhessen seinen 90. Geburtstag feierte.

Der in Radevormwald geborene ehemalige Textilingenieur wurde dort von Heinz Rosendahl, dem Vater der Olympiasiegerin Heide Rosendahl, entdeckt und setzte mit 17 erste Akzente: 1949 holte Bremicker bei den