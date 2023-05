Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der VfR Friesenheim II zählt zu den alteingesessenen Mannschaften in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd. Seit elf Jahren gehören die Grün-Schwarzen dieser Liga an, was nur vom PSV Grün-Weiß Ludwigshafen übertroffen wird. Nach guten Jahren, die mit der Vizemeisterschaft 2015 gekrönt wurden, ging es zuletzt zweimal gegen den Abstieg. In der kürzlich abgebrochenen Serie 2020/21 hatte sich der VfR in allerdings nur fünf Partien einen Platz im Tabellenmittelfeld erkämpft.

„In den eineinhalb Jahren, in denen ich das Team trainiere, hat es sich gut entwickelt. So wie es gelaufen ist, bin ich zufrieden“, sagt Coach Roberto