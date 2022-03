Jeden Tag überquere ich ihn, und jedes Mal kommt mir dabei der Gedanke: Ein schöner Platz! Ehrlich gesagt gefällt er mir abends besser als tagsüber. Denn im Grund finde ich, dass der Theaterplatz mehr Grün und vor allem ein paar Blumenbeete vertragen könnte. Trotzdem lässt es sich auf einer der Bänke oder auf den Stufen unter dem Pfalzbau-Programmbanner gut in der Sonne sitzen. Wenn ich allerdings abends über den Theaterplatz gehe, und an diesem Tag dann auch noch eine Veranstaltung stattfindet, dann finde ich, hat dieser Platz noch mal ein ganz besonderes Flair. Links, die angestrahlten Türme von St. Ludwig, rechts der in bunten Farben leuchtende Pfalzbau, in den Menschen strömen, die sich auf einen ganz besonderen Abend mit einem ganz besonderen Ensemble freuen. Einmal als ich vorbeikam, spielte sich gerade das Orchester draußen auf dem Balkon ein. Das hat mir zum Feierabend die bisher wohl schönste Querung des Theaterplatzes beschert. Und welchen Lieblingsplatz in LU haben Sie? Schicken Sie Ihre Fotos gerne an redlud@rheinpfalz.de.