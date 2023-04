Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

LUDWIGSHAFEN. Nach der 4:7-Auftaktniederlage zum Rückrundenbeginn gegen den HTC Würzburg blickt der TFC Ludwigshafen dem nächsten Verfolgerduell entgegen. Am Sonntag, 12 Uhr, wartet der Limburger HC im ersten von vier aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen auf den TFC.

Für beide Teams ist es ein wegweisendes Spiel um den Klassenerhalt in der Feldsaison der 1. Regionalliga Süd. Die Ludwigshafener spielten in ihrer Premierensaison auf dem Feld in der 1.