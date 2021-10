Mit Karl-Heinz Priemer und Peter Eisenberg hat der TC Royal Ludwigshafen eine neue Spitze. Im Juni war der bisherige Vorstand des Tanzsportclubs nahezu geschlossen zurückgetreten. Unstimmigkeiten habe es aber keine gegeben, beteuern die beiden Nachfolger, die seit Juni im Amt sind. Trotzdem stehen sie vor einem Neuaufbau.

„Wir hatten und haben keinen Streit im Verein“, erklärten die beiden Vorstände, Priemer als Vorsitzender und Eisenberg als Stellvertreter. Viel mehr habe die Pandemie lediglich eine Entwicklung beschleunigt. Der gesamte Vorstand hat sich altersbedingt nicht mehr zur Wahl gestellt. Deshalb hatten bei der ersten Online-Sitzung der Tanzsportfreunde andere die Verantwortung übernommen. „Wir wollten den Verein nicht sterben lassen“, sagen Priemer und Eisenberg.

Wegen der Pandemie habe es einen großen Mitgliederverlust gegeben. Rund 120 waren es 2019, aktuell zählt der TC Royal noch 60 Aktive. „Das liegt hauptsächlich daran, dass wir die Kindergruppe auflösen mussten“, bedauert Priemer. Eine Trainerin für diesen Bereich sei nicht mehr zu finanzieren gewesen. Geblieben sind die Freunde der Standard-Gesellschaftstänze, die sich mittwochs im Hobbykreis unter Anleitung der Tanzlehrer Hubert und Sibyll Greß im Gemeindesaal von St. Hildegard in der Gartenstadt treffen, und die Line Dancer, eine Art Gruppentanz für Einzeltänzer, die dienstags beim ASV Ludwigshafen in der Saarlandstraße trainieren. „Zudem haben wir zwei Line Dance-Gruppen mit Gaststatus bei uns“, zählt der Vorsitzende auf.

Große Bälle sind selten geworden

Priemer und Eisenberg verbreiten Aufbruchstimmung, obwohl das Durchschnittsalter der Tanzsportfreunde jenseits der 60 Jahre liegt. „Unsere neue Homepage ist gerade in Arbeit und wir planen einige Aktivitäten für unser 20-jähriges Bestehen im kommenden Jahr.“ So wolle man mehr jüngere Tanzsportfreunde ansprechen. Die haben ohnehin immer weniger Auswahl beim Tanzen. Große Bälle und gesellschaftliche Ereignisse gebe es kaum noch. Außer in den drei Tanzschulen und vier Vereinen haben Paare kaum noch Gelegenheit für den gemeinsamen Sport – Tanzen ohne Leistungsdruck, aber mit einem sportlichen Anspruch.

„Wir freuen uns über neue Paare und hoffen, dass wir eventuell wieder drei bis vier Events im Jahr auf die Beine stellen können.“ Das sei aber alles Zukunftsmusik. Erst soll der Verein gefestigt werden – und das liege ausschließlich an Corona und keinesfalls am Wechsel im Vorstand.