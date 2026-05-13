Die 70-jährige Geschichte der „Silbernen Eulen von Friesenheim“ ist reich an Episoden. Das Rennen hat einen wunderbaren Klang in der Szene. Zwei Sieger rücken in den Fokus.

Natürlich erinnert sich Willi Altig an die Premiere der „Die Silbernen Eulen von Friesenheim“. Wie wenn sie gestern gewesen wäre. „Da haben die Zuschauer auf den Bäumen gesessen, so voll war es rund um die Radrennbahn“ – das ist nur einer der prägnanten Erinnerungssätze des heute 91 Jahre alten Mannheimers, der das erste Eulen-Rennen über 100 Kilometer zusammen mit seinem Bruder Rudi gewann. 1956 war das.

Die stattliche Trophäe hatte die Karnevalgesellschaft „Eule“ gestiftet: auf der gerade unter Mithilfe der Amerikaner an der Weiherstraße gebauten, 333,3 Meter langen Betonpiste, die vom damaligen Ludwigshafener Oberbürgermeister Werner Bockelmann und von Vereinschef Willi Denzer eröffnet worden war. Weit über 10.000 Zuschauer saßen um die Bahn herum – auf Zusatztribünen und eben auf den Bäumen. Die Stimmung war ausgelassen, sozusagen eine ansteckende Aufbruchsstimmung. Es war der Beginn einer ersten großen Blütezeit der Friesenheimer Betonpiste, ausgelöst von eben diesen Mannheimer „Ochsen“, wie die Altig-Brüder genannt wurden.

Siegertrophäen verschwinden

15 Mal wurde zunächst das „Silberne Eulen-Rennen“ veranstaltet, bis es nach 1970 einen ersten Bruch gab. Die originale Siegertrophäe war verschwunden. Dann stand das Rennen von 1974 bis 1983 zehn Mal im Kalender, wurde aber, bei zwei regenbedingten Ausfällen 1975 und 1982, nur acht Mal ausgefahren. Mit einem neu geschaffenen Eulen-Paar als sogenannte Wandertrophäe, dazu kleine Eulen, die die Sieger behalten durften. Und 2015 haben Dieter Schneider und Andreas Gensheimer das Rennen wiederbelebt. Für die Erfolgreichen, darunter zweimal der Südpfälzer Pascal Ackermann, werden nun nur noch kleine Eulen ausgelobt.

Nur noch wenige Menschen werden sich an die Originaltrophäe erinnern, die die Karnevalgesellschaft vor 70 Jahren als attraktiven Preis gestiftet hatte. Die Frage, wo denn die alten Eulen „nisten“, stellte sich überhaupt nicht mehr. Jetzt aber ist der Wanderpokal unvermittelt wieder aufgetaucht und in den Besitz der KG Eule zurückgegangen. Eine kleine Sensation in der Ludwigshafener Sport- und in der Friesenheimer Ortsgeschichte.

Von Kofferraum zu Kofferraum

Dreh- und Angelpunkt ist die Straßen-Weltmeisterin von 1981, Ute Enzenauer, die zur Trophäe kam wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich unerwartet und ohne eigenes Zutun. „Mich hatte Ende August 2025 beim Treffen ehemaliger Radsportler in Hatzenbühl ein Mann angesprochen und gebeten, mit zu seinem Auto zu kommen. Dort hat er mir die Eulen überreicht“, erinnert sich die heute 61 Jahre alte Ute Enzenauer gegenüber dem RHEINPFALZ-Reporter. An seinen Namen erinnerte sie sich nicht mehr.

Anruf bei Berthold Enger in Ebringen: „Hallo Herr Enger, ganz direkt gefragt: Haben sie in Hatzenbühl Ute Enzenauer die Silbernen Eulen überreicht?“ Ja, er war’s. „Der mittlerweile verstorbene Egon Ebenbeck hatte sie mir zu meinem 75. Geburtstag übergeben“, erzählt der 81-Jährige am Telefon. „Nun bin ich selbst über 80 Jahre alt, meine Kinder interessieren sich für das Zeug nicht, also dachte ich mir, sie dorthin zu geben, wo sie herkamen, nach Friesenheim“, sagt Berthold Enger. Ihm fiel Ute Enzenauer ein, die er mit dem RC 1899 Friesenheim in Verbindung brachte, rückversicherte sich, ob sie nach Hatzenbühl komme (er selbst verband die Reise mit einem Besuch bei den Enkeln in Schöllbronn) und packte die Eulen ein. Dann flogen sie von Kofferraum zu Kofferraum. Enger schildert die Begegnung mit Ute Enzenauer so: „Haben sie mal einen Moment Zeit, fragte ich sie. Du kannst ruhig du sagen, meinte sie. Wir gingen zu den Autos, keiner kriegte das mit und Ute und ich haben dann an diesem Tag auch nicht mehr miteinander geredet.“

Ein Traumpaar auf dem Rad

Der Bayer Egon Ebenbeck, 2020 im Alter von 81 Jahren in Straubing verstorben, und Berthold Enger hatten 1966 die Silbernen Eulen gewonnen. An jenem Septemberabend, an dem der Kaiserslauterer Karl Mildenberger in Frankfurt den Boxkampf gegen Muhammad Ali verlor. Wochen zuvor hatten sie das erste und einzige Open-Air-Sechstagerennen in Friesenheim gewonnen und Monate später wurde sie in Haßloch deutsche Meister im Zweier-Mannschaftsfahren.

Ebenbeck/Enger – wahrlich ein Traumpaar auf deutschen Radrennbahnen in den 60er-Jahren. 1967 wurden sie, eher zufällig, noch einmal in Haßloch deutsche Meister, weil zwei vorgesehene Partner, Günter Haritz und Volker Sprenger, absagen musste. Enger rief Ebenbeck an und konnte ihn überreden (Ebenbeck damals: „Ja mei, dann komm’ ich halt hochgefahren“).

Übergabe auf der Kerwe

Als junger Kerl war Enger mit den Eltern aus dem Erzgebirge in die Pfalz gekommen, fing in Haßloch mit dem Radsport an („Als ich vor kurzem die Rennbahn wieder mal sah, sind mit die Tränen gekommen“), sein Vater war Mitgründer des Radsportclubs Neustadt. Dann fuhr er noch einige Jahre für den RV 08 Dudenhofen, ehe er 1969 nach Ebringen zog. In Freiburg führte er bis vor 14 Jahren eine Praxis für Physikalische Therapie. 60 Jahre nach dem Triumph 1966 war Berthold Enger 2016 bei den wiederbelebten „Silbernen Ulen“ Ehrengast in Friesenheim.

Weshalb Egon Ebenbeck die Trophäe bis ins Jahr 2019 in seinem Besitz hatte, wusste Enger auf Anhieb nicht. Als nach der ersten Veranstaltungsdekade und dem Sieg von Günter Haritz und Peter Vonhof 1970 die Luft raus war, durfte Egon Ebenbeck als bis dahin (einziger) vierfacher Sieger die Trophäe behalten.

Mit der Nachricht der wieder aufgetauchten „Silbernen Eulen“ wartete Thomas Enzenauer bei der letztjährigen Friesenheimer Kerwe auf. Der Bruder von Ute Enzenauer überreichte sie zusammen mit Ute dem Präsidenten Michel Stein in der „Schwarzen Katz“, der ehemaligen Friesenheimer Wirtschaft, die zuletzt immer nur zur Kerwe geöffnet hatte und die im Besitz der Familie Enzenauer ist. „Ich bin quasi sprachlos, was bei mir selten der Fall ist“, sagte der total überraschte Michel Stein. „Wir werden sie in Ehren behalten.“ Die Geschichte der Original-Eulen-Trophäe geht also weiter. Wie genau, werden die Radsportfreunde spätestens am 20. Mai beim nächsten Eulen-Rennen erfahren.