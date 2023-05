Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Luka Jovic (23) ist Stürmer bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der Serbe kehrte per Leihe von Real Madrid zu seinem ehemaligen Verein zurück und hat mittlerweile einen Vertrag bis 2025 bei den Hessen unterschrieben. Der Speyerer Bojan Custic (26) betreut ihn als Fitnesscoach.

„Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt“, erklärt der ehemalige Oberliga-Spieler des TuS Mechtersheim. Custic ist nah dran an seinem Schützling und trainiert ihn seit anderthalb Jahren.

„Ich stehe ihm als Freund bei. Wir müssen Freundschaft und Arbeit aber trennen können. Nur so funktioniert das Ganze auch. Die Arbeit macht umso mehr Spaß, wenn man auch menschlich gut miteinander auskommt“, sagt er. Schon während seiner Zeit bei Real Madrid weilte Custic so oft wie möglich in Spanien, um Jovic zu trainieren.

„Meine Zeit dort war mit Arbeit verbunden. Ich war bei ihm im Haus untergebracht. Natürlich haben wir nicht die ganze Zeit trainiert.