Interview: Die Corona-Pandemie verschärft die Situation im Sport und in den Vereinen. Wie ist es um die Klubs in der Pfalz bestellt? Drohen Insolvenzen? Wird die Zahl der Fusionen steigen? Was kommt auf die Vereine noch alles zu? Martin Schwarzweller, Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz, weiß Erfreuliches zu berichten, widerspricht so mancher Studie und erzählt über die Telefonate mit dem Sportminister.

Herr Schwarzweller, machen Sie sich Sorgen um den pfälzischen Sport?

Wenn wir im nächsten Jahr zu einer gewissen Normalität zurückkehren, dann werden