Die israelisch-iranische Sängerin Liraz vereint, was sich politisch gegenüber steht. Mit ihren Farsi-Pop-Songs singt sie über das Leben als Exil-Iranerin, und ist zu einer Stimme der persischen Protestbewegung geworden. In der Alten Feuerwache in Mannheim nimmt sie sich die Freiheit, den Schleier zu heben.

Ganz verschleiert, in einem goldschimmernden Glanzanzug betritt sie die Bühne. Das hübsche Gesicht ist von einem wild glitzernden und funkelnden Tuch verdeckt. Liraz hält die Daumen über