Kaum zu glauben, dass Katharina Wolf und Gringo Mayer einander bisher noch nicht kannten. So gut passen der Sound der Ludwigshafener Schriftstellerin und der Sound des ebenfalls aus Ludwigshafen stammenden und nun in Mannheim lebenden Musikers zusammen. Eleonore Hefner von Kultur Rhein-Neckar hat beide zusammengebracht und gemeinsame „Texte & Töne“ an einem wunderbaren Sommersonntagnachmittag auf der Parkinsel ermöglicht.„Festivalsommer“, Wolfs siebter Roman und der erste mit Ko-Autorin Ina Taus, erzählt von den beiden 18-jährigen Jungs Florentin und Jonas, die einander bei einer gemeinsamen Reise von Festival zu Festival langsam näherkommen – und von dem Geheimnis, das einer der beiden hat. Die erste Station ist das Maifeld-Derby – jenes Mannheimer Indie-Festival, das Gringo Mayer mit seiner Band vor zwei Jahren eröffnet hat.

Der Auftritt von Gringo Mayer und Katharina Wolf dauerte gerade mal eine Stunde – aber von beiden wird man in der nächsten Zeit sicher noch viel mehr hören und lesen. Die Fortsetzung von „Festivalsommer“ ist schon für den Herbst angekündigt. Und Gringo Mayer hat gerade diese Woche eine neue Single veröffentlicht, „Viel zu arg“, im Video dazu tanzt er durch die leere Ludwigshafener Hochschule. Der frühere Frontmann der Band Die Felsen macht inzwischen Singer-Songwriter-Blues mit Mundart-Texten, die zum Schmunzeln sind, melancholisch und ein bisschen verstörend. Man kann tanzen dazu – normalerweise.