Der Tischtennisschläger liegt in der Tasche, doch vor den Hallen hängt weiter ein dickes Corona-Vorhängeschloss. Perspektiven gibt es noch keine, dennoch will der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) solche schaffen. Mit führenden Unternehmen der Szene und einer Ergebnisplattform will man den Akteuren nach dem Corona-Re-Start einen Wettbewerb bieten.

Nicht mehr ausgeschlossen erscheint, dass die Tischtennispause bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs zwölf Monate dauern könnten. Bereits seit dem vergangenen Oktober, wurden mit dem sogenannten „Weihnachts-Lockdown“ Training und Meisterschaftsspiele eingestellt. Turniere an den Steinplatten in Schulhöfen kommen insbesondere im Saarland in Mode, weil sie zur Zeit die einzige Alternative sind um den Schläger zu schwingen. Darüber hinaus vertreiben sich die Spieler mit Schatten- und Online-Training, sowie Stabilisationsübungen die Zeit. „Für einen Re-Start sollen die Spieler aber nicht bis zur nächsten Spielzeit warten müssen, wenn die Hallen vorher wieder geöffnet werden“, sagen die Veranstalter des Sommer-Team-Cups, den der DTTB durchführen will.

Beim Sommer-Team-Cup handelt es sich um einen Mannschaftswettbewerb, der Spielern die Möglichkeit bieten soll, trotz der anhaltenden Pandemie wieder an die Platte zurückzukehren. Das Turnierformat wurde flexibel gehalten. „Voraussetzung für die Durchführung ist, dass die Pandemie und die lokalen Hygienekonzepte solche Wettkämpfe erlauben und die Hallen geöffnet sind“, geben die Veranstalter bekannt. „Ich kann mir vorstellen, dass einige von uns mitspielen würden. Obwohl im Sommer normalerweise nur die Hartgesottenen trainieren, könnte das in diesem Jahr anders sein“, sagt Kai König, Tischtennisabteilungsleiter von Palatia Limburgerhof. Zwiegespalten ist Patrick Asi, stellvertretender Abteilungsleiter des SV Pfingstweide. „Das klingt erst einmal gut. Ich weiß aber nicht, wie sinnvoll es in dieser Phase ist. Es ist für die Leute ungewohnt, weil es etwas anders gespielt wird als das Ligasystem“, betont Asi.

Zwischen drei und sechs Spieler bilden ein Team

Mitspielen dürfen alle Akteure, die einen Spielstärkewert von maximal 1900 QTTR-Punkten und einen kostenlosen Account bei der Ergebnisplattform myTischtennis.de haben. Am Spielstärkewert dürfte es in der Region bei kaum einem Spieler scheitern. Selbst die besten Akteure weisen kaum mehr als 1800 Punkte auf. Teams dürfen dabei unabhängig von Vereinszugehörigkeit, Geschlecht und Alter formiert werden. Mindestens drei und maximal sechs Spieler darf die Mannschaft umfassen. Es gibt zwei Leistungsklassen, die nach Spielstärken gegliedert sind. Für den Turnierauftakt werden die gemeldeten Teams in Vierergruppen eingeteilt, die nach geografischen Gesichtspunkten zusammengestellt werden. Jede Mannschaft spielt einmal gegen jedes andere Team. Nach Abschluss der ersten Runde werden die Erst- und Zweitplatzierten unter Berücksichtigung möglichst kurzer Fahrtwege in sogenannte „Champions-Gruppen“ eingeteilt. Analog dazu werden die Dritt- und Viertplatzierten neu zusammengestellt. Gespielt wird ohne Doppel. Jeder Spieler bestreitet zwei Einzel. Gespielt werden soll das Turnier von Juni bis August. Sollte es die Pandemie zulassen, können noch Regional- und Bundesfinalturniere ausgespielt werden.

Doch ob die Turnierserie überhaupt zustande kommen kann, bezweifelt Limburgerhofs Kai König. „Die Turnhalle ist blockiert. Die Schüler führen dort ihre Selbsttests durch. Es könnte ein großes Problem werden, die Halle für uns freizuräumen“, glaubt König. Die Turnierserie nennt er eine gute Idee, hält jedoch die Leistungsklasseneinteilungen für keine optimale Lösung. „Diejenigen die in ihrer Leistungsklasse viele Punkte haben, werden hohes Interesse haben. Die Spanne von 1500 zu 1900 Punkten ist schon extrem groß“, sagt König. An den Steinplatten in Schulhöfen zu spielen, sei keine gute Lösung. Die Partien wären stark wetterabhängig, zumal schon leichter Wind die Spiele zu sehr beeinflussen würde.