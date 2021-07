Der 36 Jahre alte Hüseyin Cinkara ist Box-Europameister geworden. Jetzt peilt der ehemalig Vorsitzende und Trainer des 1. BC Schifferstadt den nächsten Erfolg an. Er will in der führenden Weltorganisation WBA in nächster Zeit um den Weltmeistertitel im Cruisergewicht boxen.

Am Schwarzen Meer urlauben derzeit der neue Box-Europameister Hüseyin Cinkara und seine Frau Zeynap. Wie berichtet, holte der in Speyer geborene Schifferstadter in Göppingen den Cruisergewichtstitel der Weltorganisation IBO nach sechs überlegen geführten Runden gegen den albanisch-stämmigen Hamburger Erdogan Kadrija. Der trat, getroffen von einem rechten Aufwärtshaken an den Hals, zur siebten Runde nicht mehr an. Der deutsche Staatsbürger Cinkara, dessen Eltern aus der Gegend um die Mittelmeer-Kurstadt Antalya stammen, wurde daraufhin in der Sportschule des Ex-Weltmeisters Firat Arslan zum Champion der Gewichtsklasse bis 90,72 kg ausgerufen.

Täglich zweimal Training

„Mein erstes Ziel, die Europameisterschaft, habe ich erreicht. Jetzt will ich Weltmeister werden“, sagt Cinkara, nunmehr 42. von 950 in der IBO-Weltrangliste geführten Cruisergewichtlern. Den Welttitel strebt der 36-Jährige, von Arslan und dessen Kompagnon Demir Gemici Sellano gemanagte Pfälzer, in der führenden Weltorganisation WBA an. Auf dem Weg dahin soll es in der nächsten Zeit ein Duell mit einem WBA-Spitzenboxer geben. Es wäre dann der 102. Kampf des Hüseyin Cinkara nach 85 Amateur- und 16 Profikämpfen. Die hat der frühere Vorsitzende und Trainer des 1. BC Schifferstadt alle meist vorzeitig gewonnen, seit er am 18. Juni 2016 als Berufsboxer debütierte.

Ist er nicht gerade in Urlaub, hält sich Cinkara außer montags zweimal am Tag mit jeweils zwei Stunden Training fit. Physiotherapeutisch vorbereitet von dem Mannheimer Rudi Lange, trainiert er im Frankenthaler Sportcenter der Tonus Sportsclub GmbH. „Das will ich so lange machen, wie ich kämpfen kann“, sagt der Europameister, der in seinem für einen Spitzensportler fortgeschrittenen Alter keine Grenze sieht. Freigestellt für seine Ringkarriere hat ihn das Polizeipräsidium Ludwigshafen, für das er an Montagen nach wie vor als Kurier tätig ist.