Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein großes Hallo gab es, als sich die Meisterspieler des FSV Oggersheim kürzlich in der Gaststätte „Zum Goldenen Stern“ in Oggersheim trafen. Schließlich liegt der erstmalige Aufstieg in die Verbandsliga exakt 30 Jahre zurück und manche Protagonisten haben sich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Es wurde ein gelungener Abend.

Es dauerte nicht lange, da war die glanzvolle Saison 1991/92 wieder allgegenwärtig. Es wurde gefachsimpelt, gelacht, diskutiert, Erinnerungen aufgefrischt und Anekdoten erzählt.