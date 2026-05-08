Natur und Tiere hautnah erleben: Das kann man im Rheingönheimer Wildpark. Aber eben nicht nur das. Unser Bilderrätsel „Wo isses?“ haben 40 Leser entschlüsselt.

Die richtige Antwort – „ Wildpark Rheingönheim“ – hat uns am 5. Mai auch Maria Anna Reil gemailt, verbunden mit dem Zusatz: „In dem wir morgen übrigens einen ,Mädelstreff’ veranstalten mit Rundgang durch den Park und anschließender Einkehr im Wildparkstübchen.“ Das wiederum zeigt: Die rund 30 Hektar große Anlage im Auenwald mit ihren über 200 Tieren aus gut 30 europäischen Wildtierarten hat für jeden (und fast jeden Anlass) etwas zu bieten.

Wir erinnern uns: Die Erhöhung der Eintrittspreise für den Wildpark hat im vergangenen Jahr für kontroverse Diskussionen in politischen Gremien gesorgt. Am Ende haben sich die Befürworter einer moderaten Erhöhung der Ticketpreise durchgesetzt, damit die beliebte Freizeiteinrichtung im Süden der Stadt nicht zu sehr in die roten Zahlen rutscht und damit mittelfristig in ihrer Existenz gefährdet wäre. Die rund 140.000 Gäste, die den Park Jahr für Jahr besuchen, müssen daher weiterhin nicht allzu tief in die Tasche greifen, bekommen aber für ihr Geld viel geboten – das zeigt ein Blick auf das umfangreiche Jahresprogramm.

„Unverstellter Blick“

Der Park ist seit Jahrzehnten eine Attraktion. Groß und Klein können hier eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt erleben und dank eines pädagogischen Gesamtkonzepts persönliches Erleben spielerisch mit individuellem Lernen verbinden. Diesem Ziel ist der Park auch mit seinem 2026er-Programm treu geblieben. Umweltdezernent Alexander Thewalt formuliert es so: „Wir ermöglichen den Besuchern einen anderen, völlig unverstellten sowie – in einer vorwiegend industriell geprägten Großstadt wie Ludwigshafen – unerwarteten Blick auf die hiesige Flora und Fauna.“ Möglich sei dies nur durch die engagierte Arbeit des Wildparkteams und des Fördervereins.

„Die richtige Strategie“

Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb (WBL), betont: „Stetig wachsende Besucherzahlen sind ein Indiz dafür, dass die Verantwortlichen die richtige Strategie verfolgen: „Der Wildpark ist über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt worden.“

Der Wildpark müsse als Institution weiterhin attraktiv gehalten werden und auf zeitgemäße Anforderungen und verschiedene Geschmäcker reagieren, so Bindert. WBL-Leiter Peter Nebel sagt: „Als eine äußerst facettenreiche und begeisternde Einrichtung kann der Wildpark seine Besucher immer wieder aufs Neue ins Staunen versetzen, weil er so wandelbar ist.“

Führungen bleiben Fixpunkte

Fixpunkte bleiben die den Jahreszeiten angepassten Führungen und Programmpunkte zu bestimmten Anlässen. In der Vorweihnachtszeit gibt es zum Beispiel wieder die Chance, kuschelige Filzwesen herzustellen, die vielleicht unter dem Christbaum landen. Schließlich steht noch die Waldweihnacht für die Tiere des Wildparks am 12. Dezember an. Ohne Termin und während des ganzen Jahres können Kinder anhand der beiden Wildpark-Rallyes und mithilfe des Wildpark-Rucksacks die Natur eigenständig erkunden.

Erlebnistag am 13. September

Ein besonderer Höhepunkt der Wildparksaison ist der Erlebnistag für Familien am 13. September, 11 bis 17 Uhr. Dabei können auch Tierpatenschaften abgeschlossen werden. Fürs leibliche Wohl sorgt der Förderverein. Außerdem lassen sich während der gesamten Saison Führungen zu bestimmten Themengebieten buchen. Ergänzend kann das Haus der Naturpädagogik in vielfältiger Weise genutzt, auch spezielle Angebote für ältere Menschen können in Anspruch genommen werden, ob Kurzexkursionen oder Tagesausflüge.

Die Gewinner

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Rainer Thoma und Eva-Maria Amend, beide aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Juni.

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