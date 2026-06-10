Trotz aller Schwierigkeiten kann man es schaffen. Das hat Michel Ateba in Kamerun gelernt. Und er erklärt Birgit Karg, warum in seinem Solo ein Hammer mitspielt.

Herr Ateba, was bedeutet der Titel „Horizon Croisé“ für Sie persönlich?

Er bezeichnet die Geschichte meines Lebens, meinen Weg von Kamerun über Frankreich nach Deutschland, meine tänzerische Entwicklung und meine Erfahrungen.

Wie kam die Idee zu diesem Soloprojekt zustande?

Erste Ideen zu dem Stück hatte ich schon früh, während der Pandemie, im Kopf. Doch die Umsetzung war nicht möglich wegen anderer Projekte mit meiner eigenen Kompanie. Nun lebe ich seit zweieinhalb Jahren mit meiner Familie in Mannheim und kann über das Felina-Theater mit Dramaturgin Angela Wendt und aufgrund verschiedener Förderprogramme (Kulturamt, Landesverband, Ministerium) mein Stück umsetzen.

Welche Geschichten oder Erfahrungen aus Ihrem Leben fließen ein?

Das Stück fängt an mit dem Rücken. Er ist das Zentrum des Körpers, trägt das Gewicht eigener Erfahrungen der Vergangenheit. Der Rücken ist eine lebende Grenze. Auch Kindheitserinnerungen sind daran gekoppelt wie die der schweren Arbeit meiner Mutter, die mit einer Rückentrage in den Wald ging. Ich hasste diese Waldarbeit, sie war für mich zu schwer. Doch meine Mutter sagte immer „wenn du arbeiten gehst, versuche nicht alles an einem Tag zu schaffen“. Durch ihr Beispiel habe ich gelernt, mir selbst Grenzen zu setzen.

Welche Rolle spielen Musik und Komposition in Ihrem Tanzkonzept?

Die Musik ist ein Mix aus zwei Kontinenten. Ich habe sie selbst aufgenommen, komponiert, eingespielt mit traditionellen afrikanischen Instrumenten, und abgemixt.

Wie verbinden Sie die kulturellen Einflüsse aus Kamerun, Frankreich und Deutschland?

Es gibt vier Szenen, Stationen, die exemplarisch stehen für viele Biografien. Im Tanz mit zeitgenössischen, afrikanischen und Hip-Hop-Einflüssen bewegen sie sich über Kontinente, Traditionen und Konventionen hinweg. Im Stück verwende ich traditionelle Requisiten wie Sitzbänke, die in Kamerun ein beliebtes mobiles Möbelstück sind. Und rituelle Gegenstände wie Grasbüschel: Sie stehen im Alltag für Segen, Schutz, Kommunikation und spirituelle Macht. Auch ein Holzhammer spielt mit. Erst in Deutschland habe ich erfahren, dass die Bezeichnung „hammer“ in der Sprache Kameruns (aufgrund kolonialer Wurzeln) eigentlich ein deutsches Wort ist. Mein Kostüm ist halb traditionell, halb europäisch und wird auch zum Schlaginstrument.

Wie beschreiben Sie Ihre Bewegungssprache?

Ich arbeite mit afrikanischem Tanz, zeitgenössischem Tanz und Hip-Hop. Wichtig ist mir die Erdung, eine tief unten verhaftete Grundhaltung, die die Energie vom Boden holt. Dazu die Polyzentrik, das Zusammenspiel von Körperpartien. Auch die Arbeit der Arme ist wichtig, hier zeigt sich das Motiv der überkreuzenden Horizonte.

Was soll das Publikum von Ihrer künstlerischen Reise mit nach Hause nehmen?

Die Idee, dass man es trotz aller Schwierigkeiten schaffen kann. Und dass man im Tanz eine Sprache finden kann, gegen Vorurteile, kulturelle Unterschiede und diese erste Form von Rassismus, die entsteht, wenn man jemanden beurteilt, ohne ihn zu kennen und das Fremde im anderen nicht akzeptiert und ihn deshalb verurteilt. Und dass jeder vielleicht auch ein Stück seiner eigenen Geschichte darin erkennt.

Welche Fragen und Themen möchten sie in Ihren künftigen Arbeiten weiter erkunden?

Ein neues Projekt ist angedacht, aber noch namenlos. Tänzer aus Kamerun, Frankreich und Deutschland sollen darin zusammenwirken.

Termin

„Horizon Croisé – gekreuzte Horizonte“, Solo-Tanzstück von und mit Afrik-un aka Michel Ateba. Premiere Sonntag, 21. Juni, 18 Uhr. Vor dem Stück gibt es eine Einführung, danach ein Publikumsgespräch. Weitere Aufführungen Di, 23. Juni 19.30 Uhr und Do, 25. Juni, 18 Uhr, im Felina -Theater, Holzbauerstr. 6-8, Mannheim-Neckarstadt-Ost. Eintritt 15 /10 Euro. Tickets an der Abendkasse und Reservierung über karten@theater-felina.de.

Zur Person

Michel Ateba aka Afrikun entwickelt seit 2011 seine Arbeit an der Schnittstelle zwischen zeitgenössischem Tanz, afrikanischen Traditionen und Hip-Hop. Ausgebildet wurde er von Salia Sanou und Sierge Aimé Coulibaly (beide Burkina Faso) und den Kameruner Tanzschaffenden Simon Abé, Michelle Djongui, Merin Nyakam und Serge Tsakap. Mit seiner eigenen Kompanie in Frankreich hat er sieben Stücke geschaffen, die international präsentiert wurden, unter anderem auf Basis der Dopplé-Technik. „Horizon Croisé“ ist Atebas erstes Solostück. Darin betritt der international gefeierte Tänzer und Choreograf Michel Ateba eine lyrische Bühne zwischen persönlicher Biografie und globaler Bewegung. Das Stück verwebt Elemente aus zeitgenössischem Tanz, afrikanischen Rhythmen und improvisatorischen Momenten zu einer künstlerischen Reise, die Grenzen, Übergänge und Sehnsüchte erforscht. „Horizon Croisé“ ist ein Tanz über Wege, Begegnungen und den Horizont als Metapher für das, was war und was noch vor uns liegt. bik

