Nord- und Südtrasse sowie Rathaus-Abriss sind zeitlich eng miteinander verbunden. Das Mega-Projekt ist äußerst komplex.

Hört man den Projektverantwortlichen zu, läuft in Sachen neuer Verkehrsinfrastruktur momentan alles planmäßig. Finanzierung, Bauzeitplan, Baurecht – alles kein Problem, heißt es. Der Praxistest für die ehrgeizigen Pläne steht ab dem Sommer an. Dann wird sich zeigen, ob sich das Milliarden-Projekt so umsetzen lässt. Die Eingriffe in die Verkehrsinfrastruktur gleichen einer Operation am offenen Herzen. Eigentlich darf nichts schieflaufen, sonst könnte alles ins Wanken geraten.