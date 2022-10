Wo sich einst die größte Wohnsiedlung der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland befand, entsteht in Mannheim gerade ein komplett neuer Stadtteil. Franklin wird so groß wie die Innenstadt sein und 10.000 Menschen Platz bieten. Mitten auf der Baustelle verewigen sich Street-Art-Künstler mit ihren Murals. Einer von ihnen kommt aus der Pfalz.

Man mag es bei den Temperaturen in dieser Woche noch nicht so richtig glauben, aber Tatsache: Bald ist Winter. Die Anzeichen verdichten sich. Ein Indiz ist, dass Meiner der letzte Künstler der aktuellen „Stadt Wand Kunst“-Saison ist. Eine Saison, die von einer großen Vielfalt geprägt war. Künstlerinnen und Künstler von internationalem, nationalem und regionalem Format waren auf Einladung der Alten Feuerwache zu Gast in Mannheim. Seit neun Jahren lädt das Kulturzentrum am Alten Messplatz Street-Art-Künstler dazu ein, aus langweiligen Hausfassaden riesige Kunstwerke zu machen. Im Lauf der Jahre entstand auf diese Weise ein einzigartiges Freiluftmuseum für Fassadenkunst. Es ist jederzeit und kostenlos zugänglich, und es ist dem permanenten Wandel unterworfen: weil jeden Sommer neue Werke dazukommen und auch, weil die Abrissbagger anrücken und ein Gebäude samt Kunstwerk auf Nimmerwiedersehen verschwinden lassen.

Erstes Kunstwerk wurde abgerissen

So erging es Meiner auch mit dem ersten Werk, das er von 2015 an auf Einladung von „Stadt Wand Kunst“ ganz in der Nähe auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne Benjamin Franklin Village erschaffen hat. „Ich war seitdem nicht mehr hier“, sagt der 36-Jährige. „Und ich finde die Veränderungen, die hier passieren, total spannend. Auf einmal ist hier so viel Leben, wo vorher keins war.“ Leben – das sind im Moment vor allem Bauarbeiten, ständig fährt beim Pressetermin ein Baufahrzeug durch die Thomas-Jefferson-Straße, hämmert irgendjemand, schaltet eine Baustellenampel permanent zwischen Grün und Rot hin und her. An den ersten Metern verlegter Gleise kann man erkennen, dass sich hier künftig eine Stadtbahnlinie befinden wird. „Es freut uns natürlich, dass dadurch viele Menschen an unseren Kunstwerken vorbeikommen werden“, sagt Sören Gerhold, der zum Jahresende scheidende Geschäftsführer der Alten Feuerwache, der Meiner seit vielen Jahren kennt. Von Kunstwerken im Plural spricht Gerhold, weil sich an einem Nachbarhaus Sweetuno verewigt hat. Dahinter verbirgt sich der Schweizer Cédric Pintarelli, den Theaterfreunde in der Region als Schauspieler kennen, viele Jahre gehörte er dem Ensemble des Jungen Nationaltheaters an, wo er immer noch häufig zu sehen ist.

Meiner ist natürlich, wie in der Street-Art-Szene üblich, auch ein Künstlername. Er gehört Philipp Himmel. Der gebürtige Ludwigshafener, der in Birkenheide aufgewachsen ist und heute in Waldsee lebt, nennt sich seit 2007 so. „Ich wollte mich abgrenzen, etwas Individuelles machen, ein Alleinstellungsmerkmal haben“, sagt er. „Das gelingt einem einerseits über den Style. Und andererseits über den Namen.“ Eine besondere Art, mit Typographie zu spielen, Buchstaben in Szene zu setzen, sie zu dekonstruieren – das ist es, was seinen Stil ausmacht. Die Buchstaben F, R, A, N, K, L, I, N hat er auf der Fassade des Hauses Nummer 22 verewigt; man muss es schon wissen, um sie zu erkennen.

Um den Inhalt geht es Himmel aber auch kaum. Eher um das Spiel mit Farben, mit Nuancen von Grau und Beige, mit Licht und Schatten. Auch das Strenge, Militärische, das diesem Ort jahrzehntelang innewohnte, findet sich noch einmal: in den klaren Kanten, den exakten Linien. „Ich habe immer einen Plan und bin gut vorbereitet und strukturiert“, sagt er über sich. „Und gleichzeitig möchte ich gerne Raum für Spontanes lassen.“

Kunsthistoriker und Sozialarbeiter

Auch wenn er erst seit 2007 Meiner heißt: Mit Kunst kam Philipp Himmel schon viel früher in Berührung. Ein deutlich älterer Cousin, der Pop-Art-Künstler ist, brachte dem damals Elfjährigen 1997 Sprühdosen mit, Bücher, erzählte ihm von seiner Arbeit. Es sollte dann noch vier, fünf Jahre dauern, bis Himmel selbst Leute aus der Szene kennenlernte, aus Ludwigshafen, Mannheim, auch aus Berlin, mit denen er viel zusammenarbeitet. Später studierte er Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften in Heidelberg und anschließend – weil ihm das Leben als Kunsthistoriker „zu wenig Action“ versprach – in Ludwigshafen Soziale Arbeit.

Heute ist er Sozialarbeiter in den Jugendräumen Rheingönheim und gibt auch regelmäßig Graffiti-Workshops in Jugendzentren. So wichtig wie das künstlerische Ergebnis ist für ihn der Entstehungsprozess bei der Arbeit mit Jugendlichen oder auch Erwachsenen. „Wenn man ein Thema hat“, sagt er, „ist die Sprühdose ein wunderbarer Türöffner.“

Im Netz

Aktuell gibt es im Mannheimer Stadtgebiet 37 Murals aus dem Projekt „Stadt Wand Kunst“. Davon befinden sich 16 in den Quadraten, die anderen sind in der Neckarstadt, in Wohlgelegen, der Vogelstang und auf Franklin. Eine Übersicht findet man unter www.stadt-wand-kunst.de.