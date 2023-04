Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Run Up des Ludwigshafener Lauf-Clubs (LLC) ist so etwas wie ein Treffen unter Lauffreunden. Den Auftakt der Lauf- und Walkingsaison haben am Freitagabend rund 60 Läufer im Sportpark am Südweststadion gefeiert. Dabei drehten sie erstmals ihre Runden auf der guten, alten Aschenbahn.

Bisher war der Stadtpark auf der Parkinsel Austragungsort, der Sportpark erwies sich im Nachgang als Volltreffer. Mit dem richtigen Gesprächspartner an der Seite aber liefen sich die Kilometer fast von