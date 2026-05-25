DJ Bobo ist einer der wenigen Acts aus der goldenen Eurodance-Ära, die immer noch die großen Hallen füllen. Am Samstag hat er in der Mannheimer SAP-Arena Station gemacht.

Es gibt jene DJs, die mit Cover-Versionen die Charts stürmen. Einige von ihnen verlangen horrende Preise, damit Fans bestaunen können, wie hinter dem Plattenteller ein wenig mit den Händen herumgefuchtelt wird. Und dann gibt es da noch diesen einen ganz besonderen DJ. Den Schweizer René Baumann, den alle nur als DJ Bobo kennen. Der bietet stets viel für sein Geld und hält die Ticketpreise niedrig. Der Partykönig ist wahrscheinlich einer der Musiker, die am meisten unterschätzt und belächelt wurden. Denn selbst wenn er nicht der beste Sänger oder Rapper war: Wenn Tausende zu seinen Songs tanzen, kann er in 33 Jahren Karriere so viel nicht falsch gemacht haben.

Der quirlige Eidgenosse DJ Bobo überraschte wieder einmal seine treuen und neuen Fans in der ausverkauften Mannheimer SAP-Arena mit seiner kurzweiligen Tournee „Great Adventure“ - und hat wie bei jedem Besuch Fulminantes im Gepäck.

Willkommen im Sog des Eurodance-Stars und seiner Truppe, die gleich zu Beginn der 120-minütigen Performance mit einem Hitgaranten seines neuen Albums aufwartet: „The Great Adventure“ ist auch zugleich der Titel seines gerade erschienenen 16. Albums. Keiner der Besucher hat Zeit, sich zu setzen - zumal schon vor dem ersten Song Küsschen- und Tanzszenen aus dem Publikum, die auf der LED-Wand gezeigt werden, für ausgelassene Stimmung sorgen.

Es wird alles aufgefahren, was für eine opulente Bühnenpräsentation nötig ist. So zum Beispiel die 25 Tonnen schwere Lichtinstallation, welche die 230 Quadratmeter große Bühne zur schrill-bunten Szenerie macht. Sie ist unterteilt in eine Hauptbühne und zwei unterschiedlich hohe Elemente. Dazu führt ein Catwalk in den Saal. Über der Bühne schwebt ein überdimensionaler Adler mit einer Spannweite von 28 Metern. Seitlich an der Bühne platziert sind Skeleton-Kings (Könige der Untoten) als Symbole für ein spannendes Abenteuer á la „Indiana Jones“.

Eine Kompagnie von Tänzerinnen und Tänzern, aus der Dance-Akademie des Europaparks, in aufwändig gestalteten und immer zum Abenteuer passenden Kostümen aus der Werkstatt von DJ Bobos Frau Nancy, bewegte sich zu klassischer Choreografie. Sogar mit Luftakrobatik überraschte der Herr aus der Alpenrepublik. Mitten über dem Laufsteg zeigten vier Künstler wie man elegant und körperbeherrscht durch den Raum fliegt – entweder im hautengen Ganzkörperanzug oder mit reflektierenden Spiegelelementen.

Musikalisch bietet der dienstälteste Popstar der Eidgenossen hauptsächlich Songs seines neuesten, 16. Studioalbums „Great Adventure“ wie „Sombreros“, eine sommerliche Partynummer, „Fire & Ice“, „Big Ben“, oder „Queens and Kings“. Die Party aber wäre allerdings nur eine halbe ohne die bekannten Stimmungskracher wie „Freedom“, „Respect Yourself“, „Pray“ oder „Chihuahua“, die immer noch nichts an ihrer Ohrwurmqualität eingebüßt haben.

Bei der Dance-Nummer „Pray“ heizen Flammenwerfer die Halle, sobald der Refrain angestimmt wird. „Keep On Dancing“ und „Everybody“ bringen die Temperatur dann zum Siedepunkt. Als Dank dafür gibt es vom Publikum eine ausladende Laola-Welle, aufgehübscht von unzähligen Smartphone-Lichtern, traditionell unter der Regie des Gute-Laune-Meisters. Mit dabei wieder der Popsänger Jesse Ritch, der mit seiner Gänsehautstimme eine besondere Atmosphäre schafft. Mit „What A Feeling“ grüßte sogar Irene Cara kurz auf der LED-Wand. Besonders herausragend ist der Song „I Believe“ im Duett mit Kim Wilde, deren Stimme „mit ihrer ausdrücklicher Genehmigung“ eingespielt wurde. Im Hintergrund eine kurze Sequenz der Künstlerin im Comicstyle.

Der „King of Dance“ ist in Mannheim in Plauderlaune und schwenkt kurz ins Private mit einem etwas verblassten Polaroid-Foto: Da sitzt er als 17-jähriger Bursche hinter einem Schlagzeug und outet sich als Riesenfan von Kim Wilde und Madonna. Aber DJ Bobo kann auch einen Gang runter schalten. Mit „Without You“ überrascht er seine Fans zugleich auch mit einer Hebebühne, die ihn kurz in schwindelerregende Höhe unter ein Schneegestöber katapultiert. Ebenso gelungen ist die Ballade „Love is the Price“, nicht zuletzt auch wegen eines Gitarrensolos des herausragenden Andreas Sigrist. Schweizer Präzisionsarbeit eben!

Den Abschluss dieser kurzweiligen und großartigen Show liefert „There is a Party“ mit allen Künstlern, die sich auf dem Catwalk von einem begeisterten Publikum verabschieden. Optisch gewürzt wird das grandiose Finale mit Goldglimmer, der aus Kanonen auf die applaudierende Menge gefeuert wird.

Selbst wenn man kein DJ-Bobo-Fan ist, ist man nach über zwei Stunden Spaßmusik erstaunt, wie viele Lieder man doch kennt. Sei es von einer Party oder wenn das Radio mal wieder einen 90er-Jahre-Tag einlegt. Partybegeisterte freuen sich schon heute auf ein Wiedersehen mit dem Schweizer Unterhaltungs-Guru.