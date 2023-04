Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die IG Jazz Rhein-Neckar hat eine komplett neue Leitung. Der neue Vorsitzende, Gitarrist Daniele Aprile, und seine Vorstandskollegen haben das Ziel, Jazz nahbar zu machen und vom Klischee der „Altherrenmusik“ zu befreien. Dafür will die IG in die Fläche gehen und in der ganzen Kurpfalz aktiv werden.

Der 37-jährige Musiker stammt aus einer musikalischen Familie. Die Eltern seien mit den Großeltern aus Sizilien und Neapel nach Deutschland gekommen. Der Vater habe schon gesungen und Gitarre