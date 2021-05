Seit zwei Monaten ist Christoph Keimes Geschäftsführer der Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom. Statt zu gestalten, muss er die Folgen der Pandemie für die Stadttochter abfedern. An ein paar Stellschrauben hat er aber schon gedreht. Ganz vorsichtig. Denn der 45-Jährige weiß, dass er unter politischer Beobachtung steht.

Was macht er anders als sein Vorgänger? Wo setzt er Akzente? Und wie lotst er die Lukom durch die Pandemie? Mit solchen und anderen Fragen sieht sich Christoph Keimes derzeit konfrontiert, der ehemalige Centermanager der Rhein-Galerie, der seit 1. September an der Spitze der Lukom steht. Sie ist fürs Stadtmarketing zuständig, managt die Veranstaltungshäuser Pfalzbau und Eberthalle, betreut zwei Bürger- und mehrere Parkhäuser sowie Parkplätze. Zudem organisiert die Lukom die Wochenmärkte und normalerweise auch das Stadtfest und den Weihnachtsmarkt – bei einem Jahresbudget von rund 4,2 Millionen Euro. Aber was ist schon normal in diesen Tagen? Das Coronavirus wirbelt auch den Alltag der Lukom durcheinander. Etwa ein Viertel der rund 50-köpfigen Belegschaft wurde ab Juni in Kurzarbeit geschickt.

Kein zweiter „Mr. Ludwigshafen“

Die eingangs gestellten Fragen sind unter diesen besonderen Umständen kaum zu beantworten – weder für den neutralen Beobachter, noch für den gebürtigen Düsseldorfer Keimes, der mit seiner Familie in Plankstadt bei Schwetzingen lebt. Dass er kein zweiter „Mister Ludwigshafen“ sein will, wie sein bis Ende Mai zehn Jahre amtierender Vorgänger Michael Cordier, hat er bereits mehrfach betont. Und dass er vielleicht etwas digitaler als der 68-Jährige unterwegs ist, sieht man bereits im Büro. Dort liegen zwar immer noch Akten auf dem Schreibtisch. Aber die unter Cordier obligatorischen Stellwände mit Flipcharts, mit denen er gewöhnlich Gäste beglückt hat, sind bereits entsorgt. Auch die Bilder an der Wand sollen noch ausgetauscht werden.

Parkhäuser auf dem Prüfstand

„Sehr gut“, sagt Keimes darauf angesprochen, wie er bei der Lukom angekommen ist. „Ich wurde herzlich empfangen, habe viele spannende Gespräche geführt und bin auf ein motiviertes Team gestoßen.“ Sätze, die man halt sagt, wenn man eigentlich noch nicht allzu viel zu sagen hat. Weil er eben noch mittendrin ist, sich zurechtzufinden.

Keimes ist zudem bewusst, dass er jetzt – im Gegensatz zu seinem früheren Arbeitsplatz mit Blick auf den Fluss und den Platz der Deutschen Einheit – unter politischer Beobachtung steht. Und deshalb vorsichtig sein muss mit dem, was er so von sich gibt. Der Fettnäpfen-Faktor ist groß. Den Aufsichtsrat führt Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD). Die politische Komponente sei wohl der gravierendste Unterschied zu seinem bisherigen Job, sagt Keimes.

„Stadt auf den zweiten Blick“

Knapp zwölf Jahre war er bei Rhein-Galerie-Betreiber ECE an verschiedenen Standorten unter Vertrag, die letzten sieben Jahre davon in Ludwigshafen. Dass er in „der Stadt auf den zweiten Blick“, wie er Ludwigshafen gerne nennt, mittlerweile bestens vernetzt ist, mag neben seiner fachlichen Qualifikation ein Hauptgrund dafür gewesen sein, dass er sich am Ende gegen 35 Mitbewerber durchgesetzt hat und einstimmig ins Amt berufen wurde.

Modernes Vermarktungskonzept

Die Rückendeckung ist groß, die Erwartungshaltung aber auch. Interne Abläufe und Strukturen optimieren, ein modernes Vermarktungskonzept für Pfalzbau und Eberthalle sowie neue digitale Impulse für ein besseres Stadtimage entwickeln – mindestens das muss er liefern. Die seit Anfang der Woche verschärften Corona-Auflagen bremsen den bei Keimes spürbaren Tatendrang aber erstmal aus. Ob das 2020 abgesagte Stadtfest 2021 ein Comeback feiert, lässt sich heute kaum voraussagen. Das gerade erst wieder angelaufene Vermietungsgeschäft im Pfalzbau fällt vorerst für vier Wochen ebenso flach wie Konzerte und Theateraufführungen. Der für 6. November geplante Beginn des „Winterzaubers“ als abgespeckte Variante und Ersatz für den gestrichenen Weihnachtsmarkt wurde verschoben. Die Veranstaltung steht auf der Kippe. Und in der Eberthalle dürfen nur die Bundesliga-Handballer der „Eulen“ spielen – allerdings vor leeren Rängen. Es gibt wahrlich bessere Startbedingungen für einen Lukom-Chef.

„In die Jahre gekommene Lady“

Als hätte er nicht abseits davon genug um die Ohren – etwa mit Blick auf den Sanierungsfall Eberthalle. „Das ist eine in die Jahre gekommene Lady, die eine Revitalisierung braucht, um zukunftsfähig zu bleiben“, sagt Keimes. Am Ende sei aber auch das eine politische Entscheidung. Das Bekenntnis der Stadt zu der 55 Jahre alten Halle steht.

Auf den Prüfstand stellen will Keimes die von der Lukom betreuten Parkhäuser und Parkplätze, die Standorte Walzmühle, Messplatz, Jaeger-, Mott- sowie Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Da gehe es um die Auslastung und Kostenstrukturen, sagt Keimes. Immerhin eine inhaltliche Frage, mit der er sich kurzfristig positionieren kann. Viel mehr lässt Corona derzeit nicht zu.