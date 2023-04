Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wahloperationen ist ein merkwürdiges Wort. Seit der Corona-Krise ist es bekannt. Denn Krankenhäuser sollten sich auf Covid-19-Patienten konzentrieren. Geplante Operationen wurden abgesagt. Aber was heißt es für Patienten und Ärzte, wenn Eingriffe verschoben werden? Chefarzt Johannes Stöve gibt Einblicke in den neuen Alltag am Marienkrankenhaus.

Knapp 3000 Operationen stehen normalerweise für Chefarzt Johannes Stöve und sein Team der Orthopädischen und Unfallchirurgischen Klinik des Marienkrankenhauses jedes Jahr