Meist stehen sie sich als Vertreter verschiedener Welten gegenüber: Werke der Baukunst und Geschöpfe der Natur. Doch es gibt wundersame Ausnahmen. Zu ihnen zählt der im späten 18. Jahrhundert erbaute Merkurtempel im Schwetzinger Schlossgarten. Unverkennbar von Menschenhand erschaffen, wirkt die Ruine doch von Anfang an merkwürdigerweise so, als sei sie gleichwohl Teil der Natur.

Risse zerfurchen Giebel und Wände. In der Kuppel klafft eine Lücke. Das Tuffstein-Mauerwerk wirkt porös, die Fassade scheint zu bröckeln. Das Heiligtum des Götterboten verfällt. Und das schon von Beginn an, seit seiner Erbauung. Der Merkurtempel im Schwetzinger Schlossgarten wurde von seinem Architekten Nicolas de Pigage 1784 bewusst als künstliche Ruine konzipiert. Als Apotheose des Fragmentierten. Warum?

Ein Grund dafür liegt in der „Grand Tour“, der klassischen Bildungsreise des europäischen Adels im 18. Jahrhundert. Sie führte vorzugsweise nach Italien und inspirierte, unter anderem, die Ästhetik des Englischen Gartens. Diese Mode in der Gartenkunst, die sich, von der britischen Insel ausgehend, auch über das europäische Festland verbreitete und sich in Schwetzingen als Landschaftsband um den französischen Rokoko-Kern des Parks legt, war nicht zuletzt eine Art Erinnerungskultur für Flaneure. Man wollte vor der eigenen Haustür Landschaftsbilder erschaffen, wie man sie, vielleicht auch nur von Zeichnungen und Stichen, aus der römischen Campagna kannte – mit halb verfallenen Tempeln, grottenartigen Nymphäen, obskuren Eremitagen und ruinösen Grabmälern zwischen geschmeidigem Grün, das wie gewachsene Natur wirken sollte.

Bauwerk mit malerischem Effekt

Damit wäre auch schon der zweite Grund angesprochen, weshalb Pigage in Schwetzingen zwischen Moschee und See eine Ruine erbaute: Es ging – und geht – um den malerischen Effekt, den diese Momentaufnahme eines architektonischen Verfallsprozesses in Verbindung mit der umgebenden Vegetation erzeugt.

Natürlich ist der Merkurtempel in seinem ewig ramponierten und damit konservatorisch durchaus kniffligen Zustand ein Sinnbild der Vergänglichkeit. Zumal er, bautypologisch, mehr einem Mausoleum als einem Rundtempel gleicht. Aber dieser Symbolismus hat nichts mehr vom barocken Schockeffekt des „Memento mori“. Vergänglichkeit bekommt hier vielmehr einen idyllischen Anstrich. Sie wirkt sanft und licht, als stünde man vor einem Bauwerk aus einem Gemälde Claude Lorrains. Kurzum: In Pigages Tempelruine verbindet sich der plastische Verweis auf römische Antike mit früher Romantik.

Künstliche Ruine als Widerspruch in sich

„So geht von der Ruine eine Stimmung des Friedens aus, weil in ihr das Gegenstreben jener beiden Weltpotenzen als ein ruhendes Bild rein naturhaften Daseins wirkt“, sinnierte der Jahrhundertwende-Philosoph Georg Simmel in einem kleinen, 1907 veröffentlichten Essay. Für Simmel war „Die Ruine“ ein ganz besonderes ästhetisches Phänomen, weil in ihr ein Menschenwerk ganz wie ein Naturprodukt empfunden werde: „Die Natur hat das Kunstwerk zum Material ihrer Formung gemacht, wie vorher die Kunst sich der Natur als ihres Stoffes bedient hatte.“

In diesem Sinne ist die künstliche Ruine ein Paradox, ein Widerspruch in sich. Denn sie simuliert mit künstlerischem Aufwand den Einbruch der Natur in die Baukunst, an der zu nagen der Zahn der Zeit noch gar keine Zeit hatte. Sie ist von menschlichem Geist ersonnen, um sich am quasi-natürlichen Verfall des von Menschenhand Geschaffenen zu delektieren.

Doch just in diesem Widerspruch scheint der Mensch des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts einen besonderen Reiz, einen lustvollen Kitzel, verspürt zu haben. Denn künstliche Ruinen finden sich nicht nur im Schwetzinger Schlosspark, wo es mit dem „Römischen Wasserkastell“ sogar ein zweites Beispiel für das Phänomen gibt. Auch im Englischen Garten zu Eulbach im Odenwald stößt man auf eine Fake-Ruine: die aus mittelalterlichen Bauteilen richtiger Ruinen zusammengefügte „Eberhardsburg“. Im Dessau-Wörlitzer Gartenreich spaziert man durch ein Ruinentor und über eine Ruinenbrücke. Wenn vorhanden, wurden real existierende Ruinen kurzerhand in das romantische Landschaftsparkkonzept integriert. Zum Beispiel im pfälzischen Diemerstein, wo der Eisenbahnpionier Paul Camille von Denis die Ruine der dortigen Burgruine zum Staffagebau für seine klassizistische Villa umfunktionierte.

Arkadien sollte durch Kunst entstehen

In Schwetzingen fügt sich die Merkurtempelruine in das inhaltliche Gesamtkonzept des kurpfälzischen Gartenreichs, das nie nur ein Park sein sollte, sondern Vergegenwärtigung eines Ideals: Arkadien sollte hier durch Kunst erstehen. Die antike, vornehmlich von Hirten und Bauern bevölkerte Landschaft wurde im Lauf der Kulturgeschichte zum paradiesischen Topos verklärt, zu einer Art Raum, in dem der Mensch in Harmonie mit der Natur existiert, musisch beglückt und erotisch bewegt.

Unter diesem Aspekt des Arkadischen kann man den ganzen Schwetzinger Schlosspark lesen, angefangen vom zentralen Brunnen mit dem mythischen Sänger Arion als Protagonisten, der von Delfinen vor dem Ertrinken gerettet wird, bis hin zum berühmten „Ende der Welt“, das sich als illusionistisch raffinierter Ausblick auf eine anmutige Flusslandschaft entpuppt. Dazwischen thront in der Abgeschiedenheit der Boskette Arkadiens Hauptgott, der bocksfüßige Pan. Und um das Schlosstheater zu eröffnen, fiel die Wahl kaum ohne Hintergedanken auf eine Oper, die von einem „Sohn des Waldes“ handelt.

Die künstliche Ruine des Merkurtempels bringt in dieses antikisierende Paradies pittoreske Wehmut und Erzählungen ein. Drei in das Verfallsbauwerk eingelassene Reliefs illustrieren Ereignisse aus der Biografie des göttlichen Namensgebers. Darunter ist auch die Geschichte von Io, deren Techtelmechtel mit Jupiter dazu führte, dass Merkur die in eine Kuh verwandelte Schöne aus der Bewachung durch den hundertäugigen Riesen Argus befreien musste. Zu diesem Zweck lullte der Götterbote den von der tückischen Juno eingestellten Kuhhirten durch Flötenspiel ein. Dieses Moment ist auf dem Schwetzinger Relief dargestellt. Die Szene wirkt verblüffend idyllisch. Das böse Ende der Sage bleibt ausgespart. Denn dass Merkur dem eingeschläferten Argus den Kopf abschlägt, wodurch dessen viele Augen auf dem Gefieder des Pfaus landen – dieses blutige Detail klammerte man in der arkadischen Lustwandelwelt dann doch lieber aus.

