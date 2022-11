Gier, Lust und Völlerei – im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zeigte Gauthier Dance vom Theaterhaus Stuttgart, wie Tanz über die sieben Todsünden aussehen kann. Choreografiert hat der Leiter der seit 15 Jahren bestehenden und jüngst von Tanzkritikern als „Glanzlicht“ der Saison gewürdigte Compagnie aber nicht selbst. Stattdessen folgten renommierte Kollegen dem Ruf des charismatischen, zwischen Ernst und Entertainment hin und her wechselnden Direktors.

Gauthiers „Die sieben Todsünden“ wurde so einerseits zu einem formidablen Kaleidoskop aktueller zeitgenössischer choreografischer Sprachen und Stile. Ob die jeweilige künstlerische Behandlung der sieben Todsünden jedoch immer gelungen war, ist fraglich. Wie beim Tanz oft erlebbar, unterschieden sich das dramaturgische Konzept oder das von den Choreografen ausgewählte oder ihnen zugewiesene Thema unterschiedlich stark von dem, was man dann als Stück auf der Bühne erlebte. In anderen Worten: Die Tanzstücke produzierten alle ein Vielfaches oder Anderes an Bedeutung, das über die Darstellung jener menschlichen Verhaltensweisen, die in der Bibel von Gott am Menschen gehasst werden, hinausging.

Ein Duett über die Faulheit

Zum ersten Mal fiel dieser Unterschied beim Duett über die Faulheit auf. Das Wort war, wie alle anderen Sünden, vorher über Lautsprecher bedeutungsschwer, verzerrt und hallend in den Theatersaal geflüstert worden, quasi als Überschrift. Lacher waren zu hören, als zwei Tänzer wie Zwillinge im Scheinwerferlicht erschienen und mit den Händen in den Taschen synchron ihre Hosenbeine flattern ließen. Eine anschließende ebenfalls synchron ausgeführte Bodypercussion, die in einen ungewöhnlichen Bewegungsablauf mündete, bei dem der Körper wie unter Muskelschwäche kraftlos wirkte und so zu untypisch wirkenden Posen und Formen führte, verwandelte die beiden Männer in unzugängliche und unzulängliche Figuren. Die Monotonie und Merkwürdigkeit, die sie ausstrahlten, war abstoßend und spannend zugleich; das Thema der Faulheit vollständig in Körper und Bewegung transformiert.

Was Aszure Barton gelungen war, ging bei Marco Morau nicht immer gut, wenngleich sein Stück das Publikum zu Recht von den Stühlen riss. Fünf Tänzerinnen in knielangen, blauen hochgeschlossenen Kleidern und mit Zopffrisuren, als ob sie aus einem traditionellen Dorf kommen, vollführten eine Choreografie, die sich ausschließlich aus scharfkantigen, schnell in den Raum um den Körper gesetzten Bewegungen entwickelte. Über ihnen erschallte laut wummernder Beat, in den aber spanische Gesänge eingewoben waren. Harte Lichtwechsel ließen diese fünf wie eine geschlossene Kampftruppe wirken. Morau wollte ein Bild von Hochmut zeichnen. Was der Zuschauer sah, war ein radikales Bild der Unbarmherzigkeit, Entschlossenheit und der Durchsetzungskraft als Folge der „Todsünde“.

Ein ironischer Kommentar zur Völlerei

Fast wohltuend wirkte hier im Anschluss Marco Goeckes Solo über die Völlerei. Der Titel wirkte angesichts Goeckes seit Jahrzehnten gleichbleibend bestechender Bewegungssignatur, die das zeitgenössische Ballett revolutionierte, ironisch. Denn Goecke scheint seine Bewegungen weit unter der Hautoberfläche des Tänzers, aus der Tiefe von dessen Sehnen, Muskeln und Fleisch formvollendet schön und in raffiniertem dynamischen Spiel mit dem Tempo von Musik hervorzuholen. In ihrer Komplexität, getanzt auf Kompositionen unter anderem von „Velvet Underground“, war erneut Goeckes Menschenbild zu erleben: Es ist immer einer, der offen, verletzlich und sensitiv ist und überlebt hat. Im Kontext des Abends erschien er wie der letzte verwundbare Mensch in einer doch schönen Welt, die alle anderen Stücke in der Summe als menschlich roh, hart, kalt und brutal zeichneten.

Untermauert wurde dieser Eindruck durch die Kreationen von Sasha Waltz über den Zorn oder Sharon Eyals Pas de Trois über den Neid. Waltz verhandelte ihr Thema im Feld des Machtkampfes zwischen Mann und Frau als unerträgliche Raserei. Ihre Musik und Bewegungsform waren das reine Brüllen. Entweder brüllte sie ihn an und glitt an ihm ab, zum Schluss drehte sich das Spiel um. Eyal versuchte sich hingegen an einem neoklassisch geprägten Tanz von drei Grazien in hochgeschlossenen weißen Ganzkörper-Trikots. Leider ohne vorher nochmals bei George Balanchine nachzusehen, wie neoklassischer Stil spannungsvoll geht, wirkten die drei wie Ballettschülerinnen, von denen zwei um die dritte buhlten.

Die großen Gruppenstücke lieferten schließlich Sidi Larbi Cherkaoui und Hofesh Shechter über die Habgier und die Wollust. Während man bei Cherkaoui das Geld förmlich greifen konnte, die damit verbundene Saturiertheit, wenn man davon wie selbstverständlich besitzt, forderte Shechter das Publikum heraus. Minuten lang musste man spannungsvoll warten, bis das Ensemble, alle in weißen Hosenanzügen, langsam die Münder aufriss und die Beine öffnete. Mehr Understatement zum Thema Wollust geht nicht.