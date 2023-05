Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Arminia Ludwigshafen gegen SV Morlautern – so lautet am Mittwoch die Viertelfinalpartie im Verbandspokal. Ein junger Abwehrmann will dabei sein, trotz eines Handicaps.

„Wir wollen in den DFB-Pokal und werden alles versuchen“, verspricht Arminen-Verteidiger Lukas Kebernik. Der 19-jährige Neuzugang, der im Sommer aus der Jugend des FC Speyer 09 nach Ludwigshafen