Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es sind schwere Zeiten für die Theater in der Region. In Kaiserslautern steht wegen des Wasserschadens das Große Haus des Pfalztheaters nicht zur Verfügung, das Mannheimer Nationaltheater bleibt wegen der Sanierung mindestens fünf Jahre geschlossen. Am Sonntag präsentiert das Haus erstmals eine Produktion in Ludwigshafen. Frank Pommer hat sich im Vorfeld der Premiere mit Mannheims Opernintendant Albrecht Puhlmann unterhalten.

Sie haben nun die erste Premiere im Pfalzbau vorbereitet. Welche Arbeitsbedingungen haben Sie im Ludwigshafener Theater vorgefunden?

Zuallererst muss ich sagen, dass wir hier