Er ist einer von vielen neuen Akteuren beim Fußball-Verbandsligisten ASV Fußgönheim. Mittelfeldspieler Kyriakos Papadopoulos hat sich wohl gut zurechtgefunden im Team von Coach Fisnik Myftari. In seinem ersten Pflichtspiel traf der Grieche zum 2:1-Erfolg über den TuS Marienborn. Im Interview spricht der 28-Jährige über seinen Treffer, seinen Wechsel und seinen bekannten Namen.

Herr Papadopoulos, wenn man Ihren Namen in eine Internetsuchmaschine eintippt, wird einem automatisch ein bekannter Fußballer angezeigt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Sie, sondern um den Ex-Schalker Kyriakos Papadopoulos. Wie häufig werden Sie denn auf ihn angesprochen?

Viele Male. Egal, mit wem ich geredet habe, sie sagen mir immer, dass ich den gleichen Namen habe. Ich habe mit meinem damaligen Verein sogar mal gegen ihn gespielt. Das war in der Regionalliga in Griechenland. Danach ist er zu Olympiakos gewechselt.

Kommen wir zur Gegenwart. Am vergangenen Wochenende sorgten sie mit dafür, dass der ASV drei Punkte holte. Was bedeuten Ihnen der Erfolg und der Treffer?

Dieser Sieg war für unsere Psyche sehr wichtig. Dadurch können wir Kraft für die kommende Partie gegen Schifferstadt tanken. Es war ein schönes Gefühl zu treffen. Es ist das Beste, was es für einen Fußballer gibt. Dass gibt mir etwas mehr Selbstvertrauen. In den Freundschaftsspielen hatte ich kein Tor erzielt. So ist das ein guter Start für mich.

Sie sind im Winter zum ASV gewechselt. Wie kam es zum Wechsel?

Der Wechsel zum ASV ist für mich eine gute Chance, bevor ich 30 Jahre alt werde, höherklassig zu spielen. Der Co-Trainer Ioannis Babas hat mich kontaktiert und mir berichtet, dass sie gesehen hätten, dass ich viele Tore in der Kreisliga Mannheim erzielt hätte und sie mich als Verstärkung für die Offensive benötigen.