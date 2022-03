„Super Idee, die Fotos mit den Lieblingsorten in LU“: Das schreibt Claudia Kohnen zu unserer Aktion im März. „Vor drei Jahren sind mein Mann und ich in eine Wohnung direkt am Lutherplatz gezogen und fühlen uns pudelwohl hier. Durch die Pizzeria ,La Torre da Angelo’, durch viele Kulturveranstaltungen und dem sprudelnden Lutherbrunnen wird der Platz im Sommer zu einem südländischen Urlaubswohlfühlort. Und im Winter sorge ich dafür, dass es Luther nicht zu kalt wird“, schreibt Kohnen mit Verweis auf den Schal, den sie Luther umgehängt hat. Offiziell heißt das im Volksmund schon lange zuvor Lutherplatz genannte Areal um den Lutherturm erst seit 2017 so. Im März 2017 sprach sich der Ortsbeirat Süd mit großer Mehrheit dafür aus, den Platz so zu benennen. Darum hatte die Protestantische Kirche anlässlich des Reformationsjubiläums gebeten. Die Benennung wurde Ende Juni 2017 beim Stadtfest gefeiert. Wenn Sie sich auch an unserer Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie an die Lokalredaktion ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv per E-Mail an die Adresse redlud@rheinpfalz.de.ier