Da es für fünf von zehn Mannschaften der Abstiegsrunde in der Fußball-Bezirksliga eine Etage tiefer geht, muss man höllisch aufpassen, nicht plötzlich dazuzugehören. Deshalb strebt der Ludwigshafener SC am Sonntag, 15.30 Uhr, gegen den VTG Queichhambach einen Sieg an. Der würde dem Team etwas Luft verschaffen.

„Es war eine schwierige und nur durchwachsene Vorbereitung, die von vielen Corona-Infektionen und sonstigen Ausfällen geprägt war“, sagt Sören Beininger, der mit Steffen Lang ein Trainerduo bildet. Im Moment hat sich die Lage aber entspannt, denn am Dienstag kamen 18 Spieler zum Training. Breininger sieht Parallelen zwischen dem LSC und den robusten sowie zweikampfstarken Gästen. Beide Teams wären mit anderen Zielen in die Runde gegangen und jetzt überraschend in der Abstiegsrunde gelandet. „Wir wollen nicht den Abstieg vermeiden, sondern etwas erreichen“, formuliert der Coach das Ziel. Es gehe darum, die Qualifikation für die nächste Bezirksligasaison zu schaffen.

Da kann Dejan Vasic mithelfen. Das 19 Jahre alte Eigengewächs absolviert seine erste Saison bei den Erwachsenen. „Dejan ist immer im Training, schnell, groß und kopfballstark“, sagt Breininger. Der emotionale Innenverteidiger könne noch cleverer agieren, aber das sei eine Sache der Erfahrung. „Er harmoniert gut mit seinem Nebenmann Bernd Fröhlich, der ihn führen kann“, sagt der Trainer. Routinier Fröhlich sei von Vasic Qualitäten überzeugt, was einem Ritterschlag gleichkomme.

Der Sohn einer kroatischen Mutter und eines bosnischen Vaters verzeichnete bislang elf Saisoneinsätze, davon die letzten zehn in Folge. „Ich spiele auch gerne auf der Sechs, weil ich mich da mehr nach vorne einschalten kann“, sagt Vasic. Kein Wunder, dass der Ex-Schalker Ivan Rakitic sein Vorbild ist und er auch die Spielweise der Spanier Gavi und Busquets mag. Alle drei spielten oder spielen noch beim FC Barcelona, dem Lieblingsverein Vasics.

Der Oggersheimer wechselte als C-Junior vom FSV zum LSC und blieb bis auf ein einjähriges Gastspiel bei Phönix Schifferstadt bei den Hochfeldern. Der Abiturient des Max-Planck-Gymnasiums will entweder zur Polizei oder Sportmanagement studieren. Vasic, der in Ludwigshafen geboren ist und einen deutschen Pass hat, hat ein gutes Gefühl, was den LSC betrifft. „Wir sind stark genug, um in der Liga zu bleiben“, sagt Vasic.