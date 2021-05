Viele Theater haben die letzte Möglichkeit ergriffen, noch eine Produktion auf die Bühne zu bringen, ehe es schon wieder aus ist mit dem Theatervergnügen. Im Jungen Nationaltheater war es die Mannheimer Premiere einer Koproduktion mit dem Theater Marabu in Bonn. „Hast du schon gehört?“ erzählt in der Form eines fröhlichen Musiktheaters vom bösen Märchenwolf.

Sie sind vier auf der Bühne: drei junge Musiker/Schauspieler (Silas Eifler, Tobias Gubesch, Leonhard Spies) und eine agile etwas ältere Schauspielerin/Sängerin (Tina Jücker). Die drei in lustig altmodischen Trägerhosen sind Schafe. Sie sind hinter einem niedlichen Gartenzaun auf einer Wiese mit bunten Blumen-Windrädern eingesperrt und in heller musikalischer Aufregung: Der Wolf geht um. Am liebsten würden sie in Panik davonlaufen, aber die Hütehündin in schicken Stiefelchen und langer Felljacke pfeift sie zurück. Sie streckt sich im Liegestuhl aus und spottet über das Angstgeschwätz, das unter Schafen, Ziegen, Gänsen und sonstigem Getier umgeht und zu einem Ungeheuer angewachsen ist, vor dem sogar eine echte Wölfin samt ihrem Jungen angstvoll weggelaufen sein soll.

Was ist böse? Wie entsteht Angst?

Das Thema bietet sich auch für eine kritische Auseinandersetzung mit Hörensagen und Diffamierung an. Für ein Zielpublikum ab fünf Jahren hat Regisseur Claus Overkamp ein mehr liebenswert naives Konzept rund um die Fragen „Was ist böse?“, „Was ist und wie entsteht Angst?“ gewählt. In Wort und Klang geht das Ensemble auf die Suche in den populären Märchen vom bösen Wolf. Mit dabei sind viele eingespielte Kinderstimmen, die in Kitas und Grundschulen aufgenommen wurden. Mit seiner einfühlsamen und sorgfältigen Recherche für die Stückentwicklung hat sich das Ensemble viel Mühe gemacht. Als Beitrag zur musischen Erziehung kann man das durchaus als „systemrelevant“ bezeichnen. Wie die Kinder authentisch erzählen und interpretieren, gibt Einblick in den Stellenwert, den „Rotkäppchen“ und „Der Wolf und die sieben Geißlein“ auch heute noch haben. Die Sichtweise hat sich dahin verändert, dass der Wolf nicht mehr als böse wahrgenommen wird. Darin hat sich sicher der Naturschutz mit seinen Bemühungen, den Wolf wieder anzusiedeln, niedergeschlagen. Aber vermutlich auch eine Tendenz, die Kinderliteratur von allem „Bösen“ zu säubern.

Die Inszenierung erliegt dieser nicht. Sie ergreift die Gelegenheit, über „das Böse“ fröhlich und unbeschwert nachzudenken und zu erkennen, dass es oft nur als böse deklariert und durch Hörensagen weiterverbreitet wird. Zu dem, was die Kinder sagen, steuern Spiel und Musik ihre Erklärungen bei.

So ein Quatsch!

Es ist doch total unrealistisch, dass sich ein Wolf mit weiß gemachten Pfoten und Fistelstimme – Tina Jücker macht es drastisch vor – bei Geißlein einschleicht. Dass der im Rudel jagt, wie die Natur es vorsieht, weiß doch jedes Kind. Und Wackersteine in den Bauch eingenäht bekommt – so ein Quatsch! Wenn sich die Schauspielerin als Rotkäppchen ein rotes Tuch über den Kopf zieht, das prompt davonfliegt, als der angebliche böse Wolf heranschleicht, ist das schlicht zum Lachen, ohne sich um irgendwelche Subbotschaften zu kümmern, die es in der Märchenforschung ja zuhauf gibt.

Das englische Märchen von den „Drei kleinen Schweinchen“ ist weniger bekannt und wird kurz erzählt. Der Wolf lauert, wenn sich jedes der drei Schweinchen sein Haus baut. Das aus Stroh pustet er um, das aus Holz pustet er um. Die beiden Schweinchen flüchten in das Haus aus Stein des Dritten. Das kann der Wolf nicht umpusten. Deshalb kommt er durch den Kamin und fällt in das siedende Wasser, das auf dem Feuer steht. Schön lustig und ganz ohne „böse“.