Einträchtig teilen sich die Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße in Oggersheim und der Bürgermeister-Günther-Janson-Platz in Oppau Platz eins im Ranking um den längsten Straßennamen. In Ludwigshafen liebt man es lang: Allein 23 Straßen bestehen aus 25 und mehr Schriftzeichen. Das verrät das Statistische Jahrbuch der Stadt.

Mit 34 Schriftzeichen liegen die beiden allerdings deutlich hinter dem längsten Straßennamen Deutschlands zurück. Die Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße