Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga hat der ASV Maxdorf mit dem 3:1-Sieg in Frankweiler seine Chance auf Klassenverbleib gewahrt. Doch weitere Siege sind nötig, wenn das große Ziel erreicht werden soll. Am Sonntag, 15 Uhr, zählen gegen den SV Minfeld nur drei Punkte.

Um die zu holen, setzt Coach Frank Wieschalla wie in allen bisherigen Begegnungen auf Maximilian Albrecht. Der in der Hauptrunde meist im Mittelfeld aufgeboten 31 Jahre alte Großhandelskaufmann