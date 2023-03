Was haben ein Gurkenglas, eine Dose Mais, eine Plastiktüte, ein Orangensaftkarton und ein Rohr gemeinsam? Sie alle gehören nicht in die Biotonne. Der Anteil unerwünschter Materialien beträgt derzeit in Ludwigshafen zwischen fünf und sechs Prozent des Gesamtgewichts des Biomülls. Die Stadt will etwas dagegen unternehmen. Was, das lesen Sie hier.