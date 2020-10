Fröhlich, traurig, auch trotzig blicken diese Menschen in die Kamera. Sie sind die „Kulturgesichter 0621“. Eine Kampagne, die den Beschäftigten in der von der Corona-Pandemie arg gebeutelten Kultur- und Veranstaltungsbranche ein Gesicht geben möchte. Viele Gesichter. Hunderte allein in unserer Region.

Da ist Richard, Tontechniker, seit acht Jahren in der Branche. Carolina, Sicherheitskraft, seit zehn Jahren in der Branche. Gero, Drummer, seit 32 Jahren in der Branche. Name, Tätigkeit, Dienstjahre. Mehr erfährt man über die Menschen nicht. Keine Nachnamen, Wohnorte, Namen der Bands, in denen sie spielen, Unternehmen, bei denen sie angestellt sind. „Wir wollten es nicht nach Visitenkarten aussehen lassen“, sagt Sonay Ilgar-Schmidt. „Wir möchten einfach zeigen, wie viele Berufe und Tätigkeiten es in der Branche gibt. Und wir möchten zeigen: Das ist der nette Mensch, den du morgens immer beim Bäcker triffst und von dem du noch nie wusstest, was er macht.“

Regionale Aktionen überall

Sonay, Produktionsleiterin, seit 16 Jahren in der Branche. Sie ist eine von drei Menschen, die die deutschlandweite Kampagne „Kulturgesichter“ für die Metropolregion Rhein-Neckar organisieren. Dass dahinter die Vorwahl steht, ist eine Vorgabe der Aktion „#Ohneunsistsstill“ der deutschlandweiten Veranstaltungsbranche, die die „Kulturgesichter“ erfunden hat. Regionale Ableger sind die „Kulturgesichter 0421“ in Bremen oder die „Kulturgesichter 0711“ in Stuttgart. „Dass Ludwigshafen und Mannheim eine gemeinsame Vorwahl haben, ist natürlich ganz praktisch“, sagt Schmidt. „Aber Heidelberger dürfen genauso mitmachen.“

Das Mitmachen besteht darin, sich bei einem Shooting fotografieren zu lassen und das Einverständnis zu geben, dass dieses Porträt in sozialen Medien, auf der Webseite und – geht es nach dem Willen der Organisatoren, die gerade Sponsoren dafür suchen und Spenden sammeln – bald auf Plakaten veröffentlicht wird, die überall in der Region zu sehen sein werden. Es können auch Bilder zugesandt werden, die dann der Optik der Kampagne angepasst werden.

Auf der Bühne und hinter den Kulissen

Manche der Protagonisten kennt man, weil sie normalerweise auf Bühnen stehen, als Musiker oder Comedian zum Beispiel, oder weil sie als Veranstalter oder Leiter einer Kultureinrichtung Präsenz zeigen. Aber viele kennt man auch nicht. Weil sie sonst hinter den sprichwörtlichen Kulissen arbeiten. Weil sie die dunkel angezogenen Männer und Frauen sind, die in einer Umbaupause schnell über die Theaterbühne huschen. Weil sie bei einem Konzert die Licht- und Tontechnik bedienen, ohne dass es das Publikum überhaupt richtig mitbekommt.

„Es gibt wenig Verständnis dafür, wer wir sind und was wir machen“, sagt Ilgar-Schmidt. „Wir möchten dafür ein Bewusstsein wecken und Empathie.“ Sie habe Verständnis dafür, dass Corona-Regeln sein müssten, sagt die 39-jährige Mannheimerin. „Ich finde es auch in Ordnung, dass wir in der Prioritätenliste nicht auf dem ersten Platz stehen oder in der Mitte. Aber ich möchte, dass wir auf dieser Liste überhaupt vorkommen. Unsere Branche taucht gar nicht erst auf.“ Was passiere, wenn die Kultur wegbreche, habe man diesen Sommer in Frankfurt oder Stuttgart beobachten können, sagt sie. „Wir sind Profis im Umgang mit dem Publikum. Wir wissen, wie man eine Veranstaltung ordnungsgemäß beendet.“ Stürzten sich die Menschen unmoderiert in Versammlungen, könnten diese außer Kontrolle geraten. „Und dann wird hinterher der Gedanke befeuert, dass Feiern etwas Böses ist.“

Sonay Ilgar-Schmidt ist eine dieser in der Krise berühmt gewordenen Soloselbstständigen. Ihre Kunden sind Veranstalter von Musicals, Kongressen, Konzerten oder ganzen Tourneen. „Ich bin dafür zuständig, Techniker oder das Catering zu buchen, mich um die Künstler und die ganze Organisation zu buchen“, erzählt sie. Manch einer ihrer Kunden befinde sich in großen Schwierigkeiten. „Ich fühle mich gerade wie nach dem Abitur, als ich mich gefragt habe, was ich werden möchte, wenn ich groß bin. Dabei dachte ich, es kann alles so weitergehen.“

Bei den Fotoshootings hat Ilgar-Schmidt alte Kollegen wiedergetroffen und neue kennengelernt. Ein Effekt neben der öffentlichen Aufmerksamkeit sei auf jeden Fall die Vernetzung in der Branche. Wer dazugehört und wer nicht, definieren die Initiatoren der „Kulturgesichter“ nicht. Man muss nicht hauptberuflich in der Kreativbranche tätig sein – wenn es die meisten Porträtierten auch sind – und kein Mindesteinkommen erzielen. Es sei sehr wohltuend für viele Kollegen, sagt Ilgar-Schmidt, sich einmal nicht erklären zu müssen. Wo sie sonst viel Zeit damit verbringen, Anträge auszufüllen oder Fördermittel zu akquirieren. Mit anderen Worten: sicherzustellen, dass sie sich und ihre Familie ernähren können.

Termin

Am Dienstag, 3. November, 10 bis 15 Uhr, findet ein Fotoshooting im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus statt. Anmeldung unter www.kulturgesichter0621.de.