Es soll ein Konzerterlebnis der etwas anderen Art werden: „Konzertlabor“ heißt das neue Format der Staatsphilharmonie. Bei der Premiere am Freitag geht es auch um Bruckner.

Dass die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zu den innovativsten Orchestern Deutschlands gehört, hat sie spätestens während der Pandemie eindrucksvoll bewiesen. Fast im Wochentakt entwickelte sie neue Formate, um den Kontakt zu den Menschen, zu ihrem Publikum, nie abreißen zu lassen. Man gab Sofakonzerte für nur zwei Personen, spielte von Türmen herab, ging in die Innenhöfe von Altersheimen und streamte natürlich auch Konzerte.

Auch nach Corona hat sich das Orchester seine Experimentierfreude bewahrt, zunächst gefördert vom ehemaligen Intendanten Beat Fehlmann, aktuell von dessen Nachfolger Michael Gassmann. Am Freitag, 22. Mai, 19.30 Uhr, probiert das Orchester nun ein neues Format mit dem Titel „Konzertlabor“ im Ludwigshafener Pfalzbau aus.

Dabei soll in einem ersten Schritt die klassische Konzertdramaturgie aufgebrochen werden. Seit etwa 150 Jahren hat sich diese nicht wirklich verändert. Klassikkonzerte beginnen sehr häufig mit einem kürzeren Stück, einer Konzertouvertüre zum Beispiel oder einer kurzen sinfonischen Dichtung. Danach folgt das Solokonzert, im Anschluss an dieses haben die Solistin oder der Solist dann noch die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten mit Zugaben zu präsentieren. Dann folgt die Pause und im zweiten Teil dann eine Sinfonie, vielleicht von Brahms oder Schumann oder Beethoven. Nach meist zwei Stunden ist dann alles vorbei.

Aber es gibt natürlich noch weitere Konstanten. Man kleidet sich etwas festlicher (wenngleich sich dies in den letzten Jahren deutlich verändert hat), und man verhält sich während der Aufführung still, bleibt auf seinem Platz sitzen und hört dem Orchester zu. Natürlich ist das Publikum Teil eines Konzertabends. Aber eben nur ein passiver Teilnehmer, der am Ende im besten Fall begeistert Applaus spendet.

All dies soll nun bei dem Konzertlabor der Staatsphilharmonie zumindest ansatzweise geändert werden. Ein Team, bestehend aus Musikerinnen und Musikern sowie Mitarbeiterinnen der Orchesterverwaltung, hat sich Gedanken gemacht, wie man ein Konzert anders aufziehen könnte. Im Mittelpunkt des Abends steht allerdings ganz konventionell ein großes sinfonisches Werk: die sechste Sinfonie in A-Dur des österreichischen Komponisten Anton Bruckner (1824-1896). Allerdings wird dieses wunderschöne Werk nicht so präsentiert, wie man das als Zuhörer gewohnt ist.

Nach jedem einzelnen Satz wird die Aufführung der Sinfonie unterbrochen und der Spätromantiker wird mit anderen Werken konfrontiert. So gibt es zum Beispiel – neben Werken von Arvo Pärt und Robert Schumann – auch die Uraufführung einer Komposition von Jakob Fliedl. Der ist im Hauptberuf Fagottist bei der Staatsphilharmonie und gehörte auch dem Team an, das die Idee für dieses Konzertlabor entwickelt hat.

Fliedl erklärt auch, warum man ausgerechnet diese Sinfonie ausgewählt hat: „Bruckner komponiert ja in großen Blöcken. Das macht es einfacher, jeden Satz für sich stehen zu lassen und vor dem nächsten ein anderes Werk zu spielen.“ Zudem gehöre die Sinfonie zu den eher selten gespielten Werken Bruckners, was einen zusätzlichen Reiz ausmache.

Zu viel soll aber noch nicht verraten werden. So gibt es für das Konzert sowohl ein besonderes Licht- als auch ein Raumkonzept. Beides wird die klassische Konzertsituation für die Besucher verändern, die sich ja vielleicht sogar am Freitag auf der Bühne wiederfinden werden, während sich das Orchester unter die Zuschauer mischt. In einem Labor ist schließlich vieles denkbar.

Termin

Freitag, 22. Mai, 19,30 Uhr, Pfalzbau Ludwigshafen. Die Deutsche Staatsphilharmonie präsentiert ihr neues Format „Konzertlabor“.

